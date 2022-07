Importverbot für russisches Gold könnte Goldpreis stärken

Neue Importe von russischem Gold in die USA sind nun nicht mehr erlaubt.

Die USA haben Russland nun Knüppel zwischen die Beine geworfen. Sanktionen wurden gegen 70 Unternehmen verhängt, die meist entscheidend für die Verteidigungsindustrie sind. Auch gegen 29 Personen wurden Sanktionen verhängt. Rund zehn Prozent des weltweit geförderten Goldes kommt aus Russland, so war es jedenfalls bisher. Und Gold stellt einen wichtigen Wert für die russische Zentralbank dar, schließlich wurde bereits Einiges an im Ausland befindlichen Vermögenswerten eingefroren. Der Importstopp für russisches Gold wurde auf dem G7-Gipfel beschlossen. Bereits zuvor waren wichtige Märkte wie London und New York für russisches Gold bereits geschlossen.

Betrachtet man die staatlichen Reserven, so hat Russland bis März 2020 mehr Gold zu den staatlichen Reserven hinzugefügt. Als Abnehmer für das russische Gold gelten vor allem China und Indien sowie ehemalige Sowjet-Republiken wie etwa Kasachstan. Der Westen ist nicht abhängig vom Gold Russlands. Russland ist der drittgrößte Goldproduzent der Erde. Als Gold stark nachgefragt war, im Frühjahr 2020, hatte Russland mit Goldlieferungen ausgeholfen. Nimmt man dies zusammen, so könnte der Gold-Importstopp den Goldpreis sogar stärken. Dass das Verbot Russland arg trifft, glauben wohl die Wenigsten. Für Anleger bleibt Gold aber das beste Wertaufbewahrungsmittel. Daher sollten auch Goldaktien einen Platz im Depot finden, zum Beispiel von Osisko Development oder GoldMining.

Osisko Development – https://www.youtube.com/watch?v=820RSz6W5Q8 – konzentriert sich auf das Flaggschiffprojekt, das Goldprojekt Cariboo sowie weitere kanadische, mexikanische und US-amerikanische Liegenschaften.

GoldMining – https://www.youtube.com/watch?v=4jPXbyx5DJ0 – besitzt Goldvorkommen in Nord- und Südamerika und 20 Millionen Aktien von Gold Royalty.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mitzuverantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

