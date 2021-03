Essays – Aus Inspiration & Transpiration

Peter Lemar beschreibt in „Essays – Aus Inspiration & Transpiration“ seine politischen, philosophischen und allgemein menschlichen Betrachtungen.

Dieses neue Buch ist eine Sammlung von Texten, die der Autor aus seinem Tagebuch extrahiert und zu kurzen Essays zusammengestellt hat. Es ist eine Mischung aus philosophischen Gedanken, Gedanken zur Zeit, Reiseberichten und allgemein

menschlichen Betrachtungen. Es sind jedoch vor allem die philosophischen Abhandlungen, auf die der Autor das Augenmerk lenken will. In einer Zeit der Wissenschaftsgläubigkeit werden sie seiner Meinung nach allzu oft unter den Tisch gekehrt. Aber die Philosophie ist in seinen Augen die einzige Denkart des Menschen, die zugleich nach dem Zustand des Seins und Nichtseins fragt,

ja überhaupt nach dem Sinn des Ganzen.

Die Texte in der Sammlung „Essays – Aus Inspiration & Transpiration“ von Peter Lemar sind nicht theoretischer Natur, sondern abgeleitet aus dem täglichen Leben. Der Autor studierte an der Universität Leipzig Pädagogik und arbeitete viele Jahre als Lehrer für Deutsch und Musik. Von 1980 bis 1990 war er Popmusiker und von 1993 bis 1998 Produzent beim Hörfunk. 2010 gründete er mit zwei Kollegen die MUSIFA Leipzig, die erste private Musikfachschule in Sachsen. Bisher hat er mehrere Sachbücher und Romane (unter dem Pseudonym Peter Lemar), ein

Klaviernotenband (unter dem Pseudonym Erik Sanders) sowie eine Reihe von Artikeln in Fachzeitschriften (Magazin 2000plus, NEXUS, Tabvla Rasa) veröffentlicht.

„Essays – Aus Inspiration & Transpiration“ von Peter Lemar ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25325-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

