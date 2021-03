Hölderlin: Worte wie Blumen – Meditationen zu Hölderlins Dichtung

Gerhardt Staufenbiel macht in „Hölderlin: Worte wie Blumen“ die vielfältige Gedankenwelt eines der größten deutschen Dichter lebendig.

Nach über vierzig Jahren Auseinandersetzung mit Hölderlins Dichtung entschied sich Gerhardt Staufenbiel zum Schreiben eines etwas anderen Buchs über dessen Werk. Er erklärt den Lesern, dass das aktuelle Zeitalter für Hölderlin die Zeit der Götternacht ist. Der berühmte Dichter sucht nach dem sinnspendenden Heiligen und findet die Antwort in der heimatlichen Natur, die es neu zu sehen und zu lernen gilt. Damit ist Hölderlins Dichtung laut dem Autor unvermutet aktuell. Am Leitfaden der späten Gedichte „Nachtgesänge“, besonders „Hälfte des Lebens“, wird in diesem neuen Buch die vielfältige Gedankenwelt eines der größten Dichter deutscher Zunge lebendig. Seine Dichtung ist reine Musik des Herzens.

Die Leser erfahren in „Hölderlin: Worte wie Blumen“ von Gerhardt Staufenbiel u.a., dass Hölderlin keine schwärmerischen Gedichte zur Unterhaltung der besseren Gesellschaft schreiben wollte. Er wollte Menschen mit seinen Gedichten etwas beibringen und sie zum Nachdenken anregen. Zugleich sollten sie helfen, eine neue, unmittelbar sinnliche Religion zu bilden. Die Leser tauchen in diesem Buch zusammen mit dem Autor in Hölderlins aufregende Bilder- und Gedankenwelt ein und versuchen, seinen Ideen zu folgen.

