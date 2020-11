Das war „2020 Tuscany Cabrio Days“

„Tuscany Cabrio Days“ der Höhepunkt einer langjährigen Leidenschaft.

„2020 Tuscany Cabrio Days“

Diese Veranstaltung wurde extra als Höhepunkt und als Feier zum 30 jährigen Tätigkeitsjubiläums des unermüdlichen Südtiroler Eventmanagers Christian Bianco organisiert.

Standort des Events war das romantische Dorf „San Gimignano“ in der Toskana.

Am 14. September 2020 war Anreisetag und am Abend wurde mit dem Willkommenscocktail das Cabrio Event offiziell eröffnet.

Teilnehmer aus Österreich, Südtirol, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Italien, ja sogar aus den Niederlanden hatten sich mit wunderschönen und seltenen Cabrios eingefunden.

Jeden Tag standen ausgewählte, eigens vorbereitete Touren durch die schöne Landschaft der Toskana auf dem Programm. Besichtigt wurden unter anderem Florenz, Siena, Monteriggioni, Certaldo, Montespertoli, Pienza und andere mehr.

Alte Burgen, Rittermuseen, Weinverkostungen, ja, sogar der Besuch privater Oldtimersammlungen standen auf dem Programm, um das selbige zu bereichern. Am letzten Tag führte die Tour auch ans Meer und die Möglichkeit im Mittelmeer zu schwimmen war auch gegeben.

Die Kulinarik kam während dem ganzen Event nie zu kurz. Tagsüber waren der Besuch besonderer Restaurants mit vorzüglichen Menüs vorbereitet worden und am Abend wurde im Hotel gespeist. Serviert wurden ganz spezielle, lokale Köstlichkeiten, ja sogar mit Trüffel, wurden kredenzt.

FAZIT:

? einzigartige Strecken durch die Traumwelt der Etrusker

? Erlebnisse unterschiedlicher Art (Kunst, private Autosammlungen, Kulinarik uvm)

? einzigartiges Programm

? Sternfahrten-Genussfahrten

? Urlaub anders Erleben, Urlaub auf 4 Rädern

Das Event der speziellen Art ging am Sonntag Morgen, nach dem Frühstück, mit der Abfahrt der Teilnehmer zu Ende.

„2020 Tuscany Cabrio Days“ – ein Event vom „Classic Team South Tyrol – Dolomites“ organisiert vom routinierten Südtiroler Christian Bianco.

2021 geht es mit den Cabrio touren der Extraklasse wieder weiter!

Anmeldung und alle weiteren Infos unter = www.classicteam.info

E-Mail = president@classicteam850.com

Handy = +39 338 314 67 79

Christian Bianco mit Team

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Classic Team South Tyrol – Dolomites

Herr Christian Dr. Bianco

Postfach 02

39018 Terlan

Italien

fon ..: +393383146779

web ..: https://mg-dolomites.jimdofree.com/events-meetings/cabrio-tour-dolomites-lake-garda/

email : president@850spiderbertoneteam.de

