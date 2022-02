Odyssée: Die neuen Kerzen und Diffusoren Kollektion von Baobab Collection

die Spring Summer Kollektion Odyssée von der belgische Manufaktur Baobab Collection entführt auf eine olfaktorische Reise and die Küsten Grienchenlands.

Spring/Summer2022. Mit der Odyssée Kollektion entführt Baobab Collection auf eine olfaktorische Reise zu dem Ufer der Ägäis und durch eine sinnliche aquatische Welt. Dort lässt sich die belgische Manufaktur von der sagenumwobenen Rückreise des Odysseus inspirieren. Lanciert werden drei verschiedenen Ausführungen, die ab Februar 2022 als Duftkerze und Diffusor erhältlich sind.

Benannt nach Homer’s Epos heißen die neuen Modelle Ulysse, Calypso und Ithaque. Für die Verzierung der Kerzen- und Diffusorgläser wurde hochwertiges Washipapier von französischen Kunsthandwerkern, die als Meister des Washipapiers von Japan gekürt wurden mit einer Origamitechnik gefaltet und in natürliche Pigmente getaucht. Die beim Ausfalten entstandene Prints wurden auf eine biologisch abbaubare Folie gedruckt und um die Gläser gelegt. Beim Erhitzen schrumpft die Folie und verschmilzt mit dem Glas. Dadurch bleibt die ursprüngliche Textur des Papiers erhalten.

Die 500-ml-Diffusoren der Odyssée Kollektion sind mit weißen Bakelit Verschlüssen ausgestattet, auf denen Wurzel-Motive eingraviert sind graviert. Die Gravur erscheint gleichzeitig matt und glänzend. Der Diffusor erfüllen mit den edlen Raumdüften ganze Räume und können nachgefüllt werden. Die betörenden Aromen Griechenlands werden monatelang über die hölzernen Stäbe abgegeben. Durch praktische Refills können die einzigartigen Flakons immer wieder neu gefüllt werden.

Die Kollektion Odyssee von Baobab Collection auf einem Blick:

Ulysse: Das Glas von Duftkerze und Diffusor Ulysse ist verziert mit mit blauen und türkisfarbenen Mustern. Das Kerzenglas lässt die Flamme wie Alabaster durchscheinen und bekommt so ein raffiniertes und geheimnisvolles Aussehen. Der Ulysse-Duft aus Lavendel, Zedernholz und Zitrone erinnert an den Duft üppiger Gärten und bringt sommerliche Frische ins Haus.

Calypso: Die Gläser der Calypso-Duftkerze und -Diffusor sind mit grauen und orangefarbenen Pergamentmustern versehen. Die Muster lassen das Licht der Duftkerze warm über den gesamten Raum erstrahlen. Der Duft von Calypso, eine Mischung aus Blutorange, Mandarine und Thymian verschmilzt zu einem lebendigen Zitrusduft, der an die Agape, die die Muse Calypso Odysseus gab und ihm ewiges Leben versprach, erinnert.

Ithaque: Das Kerzenglas und der Diffusor-Flakon Ithaque sind mit einem grafischen Aufdruck aus Gelb- und Grüntönen dekoriert. Beim Anzünden der Ithaque Duftkerze erwärmt sich die Glasfarbe und verleiht ihr eine magische und raffinierte Wirkung. Der Ithaque-Duft vereint Noten von Basilikum, Thymian und Patchouli zu einem wohltuenden Aroma, welches nur von einem frischen mediterranen Garten bekannt ist.

Preis und Größe:

Kerzen: MAX 10: 100EUR/ CHF 105; MAX 16: 152EUR/ CHF 160; MAX 24: 300EUR/ CHF 315; MAX 35: 600EUR / CHF 630

Diffusor: 500ml / 17 fl oz Diffuser: 125EUR / CHF 132

Erhältlich ab Februar 2022

https://www.baobabcollection.com/eu/de/duftkerzen/limitierte-auflagen/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Baobab Collection

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Strasse 6

40547 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +4994688291

web ..: https://www.baobabcollection.com/eu/de/duftkerzen/limitierte-auflagen/

email : laurence@qds-pr.com

Über Baobab Collection:

Genau wie die mächtigen Affenbrotbäume, die über die afrikanische Savanne wachen, zeichnen sich auch die Kerzen und Duftverteiler unserer Marke durch ihre imposante Größe und originellen Designs aus. Sie sind wahrhaft außergewöhnliche Objekte, die ein olfaktorisches und ästhetisches Erlebnis bieten.

Baobab Collection erblickte das Licht der Welt erstmals 2002 in der zauberhaften Landschaft Tansanias, einem Land, das reich an intensiven Farben und betörenden Düften ist. Unsere Inspiration für die Kollektionen von Duftkerzen und Duftverteilern finden wir auf dem afrikanischen Kontinent, doch geschaffen werden die neuen Kollektionen in Belgien, einer Hochburg für schicke und minimalistische Dekoration.

Baobab Collection erweckt mit ihren Kerzenkreationen Geschichten zum Leben, die nur darauf warten erzählt zu werden: eine Einladung zu einer Sinnesreise, bei der die Ästhetik und der himmlische Duft der Objekte miteinander verschmelzen. All unsere Materialien werden sorgfältig ausgewählt und unsere Kerzen und Duftverteiler werden nur von den besten europäischen Kunsthandwerkern mit viel Liebe hergestellt.

Pressekontakt:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Strasse 6

40547 Düsseldorf

fon ..: +4994688291

email : laurence@qds-pr.com

