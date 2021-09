VANDLEZ – Ein Berliner Startup setzt neue Maßstäbe in der Welt der Kerzen und Raumdüfte

„vegan – cruelty free – sustainable“ steht auf den Etiketten der Kerzen, darüber sind die Buchstaben „VNDLZ“ zu sehen. Die Abkürzung steht für VANDLEZ, was so viel wie Vegan Candles bedeutet.

In dunklen Gläsern gegossen und in drei eleganten, klassischen Designs und Düften sind die Sojawachs-Kerzen erhältlich, die seit dem 25. September auf dem Markt sind und über den VANDLEZ Onlineshop verkauft werden. Neben den veganen Kerzen sind auch nachhaltige Diffusoren sowie Home Scents (Raumsprays) in der Produktpalette vertreten. Das Versprechen der Marke: „Wir machen die Kerzenindustrie grüner, natürlicher und nachhaltiger!“

Dass das junge Startup aus der Masse heraussticht, wird durch einen Blick auf die Werte, Herstellungsweisen und Produktkonzepte klar. Die Produktion findet in Italien und Österreich statt, die hochwertigen Inhaltsstoffe sind vegan und tierversuchsfrei, die Rezepturen transparent und übersichtlich. Die Gefäße der drei Produktkategorien bestehen zu 80-85% aus Altglas und sollen nach Angaben von VANDLEZ nach dem Verbrauch der Inhalte nicht im Müll landen, sondern vielseitig weiterverwendet werden: Als Trinkglas, Zahnputzbecher, Vase, Ölflasche oder Wasserzerstäuber für Pflanzen. Nicht nur die minimale Müllproduktion stellt einen Pluspunkt dar, auch die vollständige Kompensation des CO2- Fußabdrucks der Lieferketten wird gewährleistet, indem gemeinsam mit der Partnerfirma Leafer für jede Bestellung ein Baum gepflanzt wird.

Ein durchdachtes, konsequentes Konzept, entwickelt von zwei GründerInnen, die eine Alternative zum weniger nachhaltigen Angebot des Marktes schaffen, ohne Abstriche in Qualität und Funktion der Produkte zu machen. Marie Brandenburg und Sebastian Wenning entwickelten alle Rezepturen und Produkte so lange weiter, bis sie schließlich grüner, natürlicher und nachhaltiger waren als die Konkurrenz. Die Hauptmotive des Paares: Ein Bewusstsein für nachhaltigen Lebensstil wecken, Alternativen zum herkömmlichen Konsumverhalten schaffen, alte Gewohnheiten hinterfragen, Qualität und einen gewissen Luxus mit umweltfreundlichen Produkten und ökologisch wertvoller Firmenphilosophie verbinden. Ein Besuch der VANDLEZ Website lohnt sich nicht nur wegen der außergewöhnlichen und hochwertigen Produkte, sondern auch wegen des ausführlichen FAQ- und Blog- Bereichs, der sich den Themen Kerzen, Diffusoren und Raumsprays, aber auch der Produktpflege und Nachhaltigkeit widmet. Ein informatives und nachhaltiges Onlineshopping- Erlebnis mit Produkten, die ihren Grundsätzen gerecht werden: „vegan – cruelty free – sustainable“!

Verkaufstart 25.09.2021 auf www.vandlez.de

– Kerze 250g, erhältlich in drei Düften, je 45EUR

– Diffusor 250ml, erhältlich in drei Düften, je 40EUR

– Home Scent 250ml, erhältlich in drei Düften, je 40EUR

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VANDLEZ UG

Herr Sebastian Wenning

Reuterstraße 46

12047 Berlin

Deutschland

fon ..: 01604326800

web ..: http://www.vandlez.de

email : sebastian@vandlez.com

VANDLEZ bringt vegane, tierversuchsfreie und nachhaltige Kerzen, Diffusoren und Home Scents auf den Markt und setzt damit neue Maßstäbe in der Duft- und Beleuchtungsindustrie. Seit dem 25. September werden die Produkte über den eigenen Onlineshop des Startups vertrieben.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

VANDLEZ UG

Herr Sebastian Wenning

Reuterstraße 46

12047 Berlin

fon ..: 01604326800

web ..: http://www.vandlez.de

email : sebastian@vandlez.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Richtiges Verkaufstraining für Immobilienmakler nutzt Argumentationsstärke! Räumen Sie Einwände aus dem Weg