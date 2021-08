Tiger retten mit Hanf? Ein Berliner CBD Startup macht es vor

Das 2019 gegründete Unternehmen CBD TIGER ist bekannt als einer der nachhaltigsten CBD Shops in Deutschland.

Jetzt geht das Unternehmen einen Schritt weiter. Mit jedem Kauf eines CBD-Produkts soll ein Teil des Gewinns an Tierschutz-Organisationen gehen, die sich für Tiger einsetzen. Für Kunden hat das Unternehmen dazu ein einmaliges Angebot.

Nachhaltigkeit und viel Liebe zur Umwelt gehören zum Unternehmen des Geschäftsführers, Asbjörn Rogge. Seit 2019 präsentiert sich CBD TIGER unter dem Motto „Nachhaltig und zum fairen Preis“, dass der Zielgruppe sehr zu gefallen scheint. Das Unternehmen entwickelt seine eigenen Produkte und Rezepturen. Dazu arbeitet das Startup ausschließlich mit Lieferanten und Hanfbauern zusammen, nachdem sie eine ausgiebige Qualitätsprüfung bestehen.

Heute wird der CBD Shop des 33-jährigen Berliners aufgerufen um sich u.a. mit CBD Öl (auch CBD Tropfen), CBD Blüten oder CBD Liquids auszustatten. Als einer der ersten CBD Marken die ein Vollsortiment anbieten mit fast 300 Produktvarianten gehört das Unternehmen zu den Hanf-Pionieren.

„Als wir CBD TIGER gegründet haben wollten wir Cannabidiol-Produkte für jeden zugänglich machen. Unser Fokus lag bisher primär auf nachhaltige Qualität zum fairen Preis. Damit werden wir weitermachen. Nur noch intensiver in Bezug auf Nachhaltigkeit“ so Unternehmensgründer Asbjörn Rogge.

Bei CBD TIGER wird seit der ersten Stunde auf Umweltfreundlichkeit gesetzt

Verpackungen aus recyceltem Material, Einsatz von naturfreundlichem Braunglas und vegane Aufkleber. Dem Geschäftsführer liegt vor allem ein Themenbereich besonders am Herzen: „Wir arbeiten daran uns für den Erhalt und die Vergrößerung der Tigerpopulation einzusetzen.“ Die majestätischen Raubkatzen gehören zu den am stärksten bedrohten Tierarten der Welt. Es leben nur noch etwas über 3000 Tiger in freier Wildbahn.

„Wir wollen unser starkes Unternehmenswachstum und unsere Reichweite dafür einsetzen, um etwas zurückzugeben. Unsere Produkte erreichen immer mehr Kunden und wir werden auch zukünftig unseren Fonds für den Tigerschutz weiterhin vergrößern. Wir haben viel vor. Save the Tigers!“

Das einmalige August-Angebot für Neukunden und Bestandskunden: 15% Rabatt auf Ihre Bestellung mit dem Code*: TigerLove15 . Gültig bis zum 31.08.2021.

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit des Unternehmens finden Sie auf: www.cbd-tiger.de/nachhaltigkeit

Zum Unternehmen: Als einer der führenden CBD Shops in Deutschland legen wir höchste Priorität auf Herkunft, Qualität, Verarbeitung und Natürlichkeit unserer Produkte! Unser Ziel ist es, nachhaltige CBD Produkte für alle zugänglich zu machen. Alle Produkte sind laborgetestet, vegan und enthalten weniger als 0,2% THC. Für mehr Wohlbefinden von Körper und Geist.

CBD TIGER

Wilmersdorfer Str. 122-123

10627 Berlin

Deutschland

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CBD TIGER

Herr Asbjörn Rogge

Wilmersdorfer Str. 122-12

10627 Berlin

Deutschland

fon ..: 0157-51603217

web ..: https://www.cbd-tiger.de

email : info@cbd-tiger.de

Pressekontakt:

CBD TIGER

Herr Asbjörn Rogge

Wilmersdorfer Str. 122-12

10627 Berlin

fon ..: 0157-51603217

web ..: https://www.cbd-tiger.de

email : info@cbd-tiger.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Quinta wird offizieller Distributor von Véritable® Indoor Gärten