Online-PR Agentur mit neuem Facebook Auftritt

Noch eine weitere Facebook Seite. Ist das wirklich nötig? Ja, wenn es um eine Agentur für Online-PR geht, dann ist Präsenz in den sozialen Medien Teil des Angebotes und auch eine Referenz.

Forst, 03.08.2021 – Online PR Agentur Pressemann im neuen Gewand auf Social Media

Das Kommunikationsgebiet Public Relations hält schon seit einiger Zeit Einzug in der Online-Welt. Online PR ist heute ein essenzielles Standbein der Außenkommunikation für Unternehmer aller Art. Die klassische PR-Arbeit wird dabei um die gezielte Öffentlichkeit im Internet erweitert, ergänzt und stellenweise auch schon ersetzt. Längst profitieren davon nicht nur Großkonzerne, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen setzen inzwischen verstärkt auf Sichtbarkeit in der virtuellen Welt.

Online PR für KMU

Ein KMU ist personell anders aufgestellt als ein großer Konzern und eine interne Presseabteilung ist eher die Ausnahme. Folglich bleibt im Unternehmen wenig Zeit, sich ausführlich mit dem Facettenreichtum der Online-PR Arbeit auseinanderzusetzen.

Spezialisierte Dienstleister für Unternehmen ohne eigene Marketing Abteilung

Diesen Aufgabenbereich übernehmen in der Regel externe Agenturen. Auch ein KMU profitiert davon, sich mit der Thematik PR initial zu beschäftigen und einen Dienstleister dieses Fachs zu beauftragen. Kleine Unternehmen können im Bereich Marketing mit den Großen mithalten, sofern hohe Sichtbarkeit mit unaufdringlicher Werbung kombiniert wird. Gewisse Umbrüche im Kosmos der Reklame erfordern heute neue Herangehensweisen, die dem Zeitgeist der digitalen Generation entsprechen.

Die Agentur Pressemann ist auf Online PR und Online Marketing spezialisiert. Pressemann bespielt die verschiedenen Online-Kanäle für Unternehmen in der Presse, in Sozialen Medien, auf Videoplattformen sowie auf dem eigenen Unternehmensblog. Ebenso bietet die Agentur als zentrale Leistung die Suchmaschinenoptimierung, das sog. SEO, an.

Online-PR – ein Bündel von Maßnahmen führt zum Erfolg

Veröffentlichungen von Blog- und Fachartikeln auf thematisch passenden Blogs und Portalen passt Pressemann an den Algorithmus von Google und Co an. Hier arbeiten die Online PR Experten mit Schlüsselbegriffen und gezielten Verlinkungen zur Unternehmenswebsite an anderen Stellen im Netz. Bei Suche der entsprechenden Begriffe – im SEO Jargon Keywords genannt – erscheinen dem Nutzer von Onlinenageboten in der Folge passende Unternehmen als erste.

Online PR Agentur Pressemann.com

Pressemann, stets zu erreichen über die eigene Website (www.pressemann.com), zeigt sich mit einem neuen Auftritt im größten sozialen Netzwerk Facebook unter facebook.com/Online.PR.Agentur. Die Presseagentur unter Leitung von Rüdiger Vogel teilt hier regelmäßig Inhalte aus der Marketingwelt, wie etwa erfolgreiche Werbekampagnen von bekannten Unternehmen. Des Weiteren lernt der Leser etwas über die Grundlagen der Pressearbeit und kann sich über die Weiterleitung zu agenturinternen Inhalten weiterbilden. Die Inhalte auf der Facebooseite sollen eine Mischung aus unterhaltsamen und hilfreichen Informationen sein.

Anders als auf der Website von pressemann.com kann auf Facebook mit anderen Followern in der Kommentarsektion diskutiert werden. Facebook bietet eine ungezwungenere Umgebung was vermittelte Inhalte und Interaktion betrifft. Mit einem Klick erreicht man den Hauptauftritt der Agentur oder man kontaktiert Pressemann per Direktnachricht im Facebook-Messenger.

Der neue Auftritt auf Facebook richtet sich an alle interessierten Unternehmer und Privatpersonen, die von hilfreichen Informationen in den Bereichen Onlinemarketing und Onlinepressearbeit profitieren möchten. Surfen Sie doch mal vorbei und hinterlassen Sie einen Daumen nach oben und ein Kommentar. So sind auch Sie selbst schon gewissermaßen ein SEO-Optimierer, da sie dadurch den Facebook-Algorithmus befeuern, jedenfalls ein ganz kleines bisschen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pressemann.com

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstraße 6

76694 Forst

Deutschland

fon ..: 07251-9196118

web ..: http://www.pressemann.com

email : vogel@pressemann.com

Das Portal Pressemann.com ist spezialisiert auf PR- und Pressearbeit für Unternehmen, die keine eigene Presseabteilung haben. Das Besondere an dem Angebot ist die Verbindung zwischen Pressearbeit, die für mehr Bekanntheit, Aufmerksamkeit und viele Leser sorgt, und der sog. SEO Wirkung, also die Möglichkeit, durch das Veröffentlichen von Pressemitteilungen im Internet positive Wirkung auf die Rankings einer Seite zu erzielen. Es gibt nur wenige Experten, die diese beiden Felder so miteinander kombinieren, dass sich die Wirkung nicht nur ergänzt, sondern deutlich verstärkt.

