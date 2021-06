Social Media Marketing als Teil einer funktionierenden Online-PR.

Ohne individuelle Social Media Strategie ist heute kein Unternehmen mehr wettbewerbsfähig. Andererseits nützt es wenig, einfach mal „was mit Social Media zu machen“. Wie geht es richtig?

Forst, 17.06.2021 – Social Media Marketing für kleine und mittlere Unternehmen

Social Media Marketing hat sich in den letzten Jahren zum wichtigsten Instrument für praktisch alle Unternehmen entwickelt. Dabei entscheidet die richtige und individuell designte Social Media Marketing Strategie über Erfolg oder Misserfolg einer Firma. Für den professionellen Online-PR Auftritt bietet die Online PR-Agentur Pressemann.com ein maßgeschneidertes, ganzheitliches Konzept für jedes Unternehmen.

Welche Bedeutung hat Social-Media für eine ganzheitliche Online-PR?

Online-PR ist heute das entscheidende Marketing- und Kommunikationsinstrument für alle Unternehmen. Mit diesem Instrument können mit einer einheitlichen Strategie alle wichtigen Felder des Vertriebs und der Kommunikation bedient werden. Traditionelle Kommunikationsmittel wie Zeitungsanzeigen oder Wurfsendungen sind dagegen in ihrer Reichweite begrenzt, erreichen die Zielgruppe meist nicht genau, und sind dadurch unverhältnismäßig teurer. Social Media Marketing kann das deutlich besser, muss aber strategisch geplant werden, um die bestmögliche Effektivität zu erzielen.

Die richtige Social Media Plattform auswählen

Gerade wenn das Budget begrenzt ist, sollte nicht wahllos auf allen verfügbaren Plattformen Social Media Marketing und Online-PR betrieben werden. Vielmehr ist es wichtig, vorher eine gezielte Auswahl zu treffen, welche Plattformen überhaupt für das Unternehmen den größten Erfolg versprechen. Dabei ist vor allem entscheidend, auf welchen Plattformen die Kunden und Geschäftspartner eines Unternehmens aktiv und präsent sind.

Diese Plattform sollte dann für einen intensiven Social Media Auftritt aktiv genutzt werden. Mit geringen Kosten und Zeitaufwand kann dadurch ein maximaler Erfolg erzielt werden, weil die Reichweite erheblich größer ist, als zum Beispiel die klassischen Marketingmethoden wie Wurfzettel und Flyer.

Interaktion statt „nur“ Kommunikation durch Social Media Marketing und Online-PR

Wenn Unternehmen auf Social Media Marketing und Online-PR setzen, ist die direkte Kommunikation mit den Kunden des Unternehmens möglich. Allerdings erwarten Kunden heute weit mehr. Einseitige Kommunikation wird als ungenügend empfunden, Firmen die auf Interaktion setzen, haben die Wünsche ihrer Kunden verstanden

Dabei ist es nicht nur möglich, die Kunden als Fans und Follower des Unternehmens und der Produkte mit Inhalten zu bespielen und zu binden, sondern gleichzeitig auch effektiv für neue Produkte zu werben. Auch hier muss die Kommunikation keine Einbahnstraße sein, moderne Unternehmen binden Kunden bei der Produktentwicklung mit ein. Auf den Social Media Kanälen kann zugleich auch ein Vertrieb der Produkte erfolgen. Das sorgt für weniger Streuverluste, weil die Fans und Follower wirklich als Kunden am Unternehmen und den Produkten interessiert sind.

Bei Handzetteln und Werbeanzeigen ist der Streuverlust viel größer, weil man immer eine große Mehrzahl an Adressaten erreicht, die kein Interesse an dem Unternehmen und seinen Produkten haben.

Kunden zu Mitarbeitern machen – Community bilden

Mit Social Media Marketing und Online-PR können nicht nur Produkte zeitnah und direkt online vertrieben werden oder in ihren Vorteilen dargestellt werden, auch neue Mitarbeiter können so gefunden werden. Außerdem kann eine Fan-Community mit einem Gemeinschaftsgefühl gebildet werden, die eine echte Zuneigung zur Marke entwickelt.

Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen

Besonders kleine Unternehmen haben oftmals nicht die Ressourcen und die Kapazität um all dies regelmäßig und professionell durchzuführen. Hier kann die Wahl einer Online PR-Agentur wie Pressemann.com genau das Richtige sein. Die Agentur ist auf die Themen spezialisiert, bleibt immer auf dem neuesten Stand und hat reichlich Erfahrung, welche Vorgehensweise aktuell am besten funktioniert. Nehmen Sie gleicvh Kontakt auf; per Mail an vogel@pressemann.com oder online unter https://pressemann.com/kontakt/

