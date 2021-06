Weihnachten – daran kann ich dich erkennen – Eine Einstimmung auf die Weihnachtszeit

Andreas Netzler beschäftigt sich in „Weihnachten – daran kann ich dich erkennen!“ auf poetische Weise mit den verschiedenen Aspekten der Weihnachtszeit.

Das neue Buch „Weihnachten – daran kann ich dich erkennen!“ von Andreas Netzler liefert den Lesern eine Vielzahl an neuen Gedichten über Weihnachten. So mancher Mensch mag sich fragen: „Warum?“. Ist zum Fest der Liebe, der freudigen oder spannungsgeladenen Zusammenkünfte, Erwartungen, Enttäuschungen, besinnlichen oder profanen Tage und Stunden nicht schon alles gesagt? Nicht, wenn weihnachtliche Geschichten in der hier vorgelegten Form abwechselnd und unverwechselbar mal tiefsinnig oder humoristisch, einfühlsam oder kritisch davon erzählen, was rund um das Fest der Liebe alles geschehen kann. Der Autor nutzt mit diesem Band die Möglichkeiten des Gedichts, um den Lesern in vielerlei Facetten Anregungen zum Weihnachtsfest zu geben. So kann mancher Leser einiges neu oder wieder entdecken.

Neben dem Gedichtband „Weihnachten – daran kann ich dich erkennen“ hat der Autor Andreas Netzler Gedichte zur Würde und Gerechtigkeit („Würde – daran will ich dich erkennen“), zum Alltag („Sieg und Niederlage – so gibst du dich zu erkennen“), zu Vergänglichkeit und Hoffnung („Vergänglichkeit – wir werden uns erkennen“) und zu Liebe und Partnerschaft („Liebe – durch sie will ich dich erkennen“) veröffentlicht.

Andreas Netzler (geboren 1953, verheiratet, drei Kinder) lebt in Augsburg und Oberammergau. Er arbeitete viele Jahre u.a. als Referatsleiter in einem Sozialministerium (volkswirtschaftliche Analysen zur Sozialpolitik) und veröffentlichte fachwissenschaftliche Veröffentlichungen zur Sozial- und Familienpolitik sowie Rechtsphilosophie.

„Weihnachten – daran kann ich dich erkennen" von Andreas Netzler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31382-8 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

