Warum dich russische Frauen glücklicher machen – Ein unkonventioneller Ratgeber

Herrmann Keuscher rät einsamen deutschen Männer in „Warum dich russische Frauen glücklicher machen“ den Blick in den Osten zu werfen.

Immer mehr Männer sind in Deutschland Single. Das liegt einerseits daran, dass es in den meisten Bundesländern schlicht und einfach mehr Männer als Frauen gibt. Dazu kommt auch, dass die deutschen Frauen mittlerweile höhere Ansprüche an Männer stellen und finanziell oft nicht mehr auf eine Beziehung zu einem Mann angewiesen sind. Bei russischen Frauen sieht es da ein wenig anders aus, da diese in Umfragen auf andere Werte eine hohe Rolle legen. Geld spielt bei der Wahl des Partners eine wichtigere Rolle – zudem gibt es viele russische Frauen, die aus Russland weg möchten. Dieses neue Buch wirft einen genaueren Blick auf die Unterschiede zwischen deutschen und russischen Frauen – und warum ein deutscher Mann, der endlich wahre Liebe finden will, eventuell im Ausland mehr Glück mit seiner Suche haben könnte.

Das Buch „Warum dich russische Frauen glücklicher machen“ von Herrmann Keuscher ist keine Gesellschaftskritik, sondern für die Praxis gedacht. Der Autor gibt Männern, die seit Jahren auf der Suche sind und keinen Erfolg mit der Liebe hatten, einen unkonventionellen Ratschlag und erklärt auch, warum sich der Blick nach Osten lohnt. Er schickt die Leser jedoch nicht nur auf ein Abenteuer, sondern erklärt ihnen, auf was sie im Umgang mit russischen Frauen achten sollten, wie sich die russische Kultur im Bereich der Romantik von der Deutschen unterscheidet und wie man Betrügerinnen, die nur Geld und nichts anderes wollen, vermeiden kann.

„Warum dich russische Frauen glücklicher machen" von Herrmann Keuscher ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21301-2 zu bestellen.

