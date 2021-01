Die verborgene Welt – Kampf um Aufstieg oder Untergang – Ein fantastisches Buch über die Kraft von Büchern

Die Macht der Bücher droht in Neele-Britt Simons „Die verborgene Welt – Kampf um Aufstieg oder Untergang“ die ganze Menschheit ins Verderben zu stürzen.

Briana findet in einem Brief einen alten Schlüssel, ein Foto und eine kurze, wenig hilfreiche Botschaft. Sie hat die Handschrift auf diesem Brief in ihrem Leben noch nie gesehen und es gibt keinen Hinweis darauf, wer ihr diesen Brief und Schlüssel geschickt hat. Der Schlüssel gehört laut dem Brief zu dem Haus, das auf dem Foto abgebildet ist und scheint von enormer Bedeutung zu sein. Der Schreiber des Briefes erklärt, dass Briana wahrscheinlich bald auf das größte Abenteuer ihres Leben gehen wird. Das Haus befindet sich in Cavernas do Peruaçu, in einem Nationalpark

in Brasilien, der ursprünglichen Heimat von Briana. Obwohl sie sich geschworen hatte, ihre Heimat nie wieder zu besuchen, entschließt sie sich dazu dem geheimnisvollen Brief auf den Grund zu gehen – und das bedeutet eine Reise. Sie lernt auf ihrem Abenteuer mehr über die Macht der Bücher, und dass diese Macht nicht immer gut sein muss.

Es stellt sich in „Die verborgene Welt – Kampf um Aufstieg oder Untergang“ von Neele-Britt Simon bald die Frage, was geschehen wird, wenn sich heraus stellt, dass die wahre Macht der Bücher den Untergang der Menschheit hervor rufen könnten. Briana ist dabei, die Magie der verborgenen Welt für sich selbst zu entdecken, doch ahnte nicht, dass dadurch das Wohl der Menschheit auf ihren Schultern lasten würde. Der Roman erzählt eine spannende Geschichte über die Kraft von Büchern, Freundschaft und den Kampf gegen den Untergang der Fantasie.

„Die verborgene Welt – Kampf um Aufstieg oder Untergang“ von Neele-Britt Simon ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21645-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum dich russische Frauen glücklicher machen – Ein unkonventioneller Ratgeber