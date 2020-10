Der kometenhafte Aufstieg von Julius Harpstedt

Warum ein Vertriebler mit Visionen ganz Deutschland verändert

Angefangen im klassischen Strukturvertrieb hat sich Julius Harpstedt in nur 6 Jahren zu DEM Unternehmensberater in Deutschland etabliert. Durch seine Vertriebscoaching und Workshops, hat er mittlerweile knapp 500 Geschäftsführer und 183 Führungskräfte ausgebildet. Julius Harpstedt der Gründer & Geschäftsführer von der Harpstedt Unternehmensberatung ist einzigartig mit seinen Coachings in Deutschland. Er vermittelt nicht die klassische Theorie, sondern relevante Themen die man direkt in der Praxis umsetzen kann.

Sein dringender Appell: „Unternehmen müssen gerade in der jetzigen Zeit von Corona umdenken“! Inhaber von Unternehmen fokussieren sich falsch und lassen dabei zu oft den Vertrieb aus dem Fokus. Es müssen Strukturen und Standarts geschaffen werden innerhalb des Unternehmens um einen vernünftigen Sales Channel zu implementieren. Auch Führungskräfte müssen laufend gecoacht und trainiert werden um so auf den aktuellen Stand zu sein um keine veralteten Methoden anzuwenden die schon lange nicht mehr funktionieren.

Manager mit hohen Gehältern sind meistens nur „Verwalter“ und keine aktiven Vertriebler die versuchen den Umsatz der Firma zu steigern. Zudem sind sie ein hoher Kostenfaktor der sich selbst nicht wieder refinanziert. Dies sollte bei jedem Geschäftsführer die Alarmglocken klingen lassen und er sollte sich mit dem Thema intensiv beschäftigen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Harpstedt Unternehmensberatung

Herr Julius Harpstedt

Alexanderstraße 101B

26121 Oldenburg in Oldenburg

Deutschland

fon ..: 04418837371

web ..: https://harpstedt-unternehmensberatung.de/

email : admin@harpstedt-unternehmensberatung.de

Pressekontakt:

Harpstedt Unternehmensberatung

Frau Veronika Regowski

Alexanderstraße 101B

26121 Oldenburg in Oldenburg

fon ..: 04418383471

web ..: https://harpstedt-unternehmensberatung.de/

email : admin@harpstedt-unternehmensberatung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wo Pavillounge Ihre Kasse füllt Intelligenter Lungenultraschall bei Covid-19