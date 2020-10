Wo Pavillounge Ihre Kasse füllt

Was so einfach aussieht, ist nur für einen Experten, der den klaren Blick auf das Geschäft mit Pavillons mit hohem Entwicklungspotenzial und eines jahrzehnte lang aktiven Vertriebs verbindet.

Wenn es darum gehen würde nur einen Pavillon zu bauen, könnte eine einfache Konstruktion ausreichen. Pavillounge ist aber ein Pavillon der Luxusklasse und verlangt demzufolge mehr “ statisch, qualitativ und optisch. Erst dann verwandelt sich Pavillounge in einen Ort, an dem sich Jeder wohlfühlt, weil Pavillounge unwiderstehlichen Charme ausstrahlt und Charakter hat.

Die einzigartige Kuppelkonstruktion der Pavillounge zieht alle Blicke auf sich und strotzt geradezu vor Ästhetik und modernem Design. Neben der klassischen Pavillounge mit einem Durchmesser von 12 Metern und einer Grundfläche von 118 m², gibt es auch eine kleine Variante mit einem Durchmesser von 9 Metern und 67 m² Grundfläche. Es ist kein Fundament notwendig. Pavillounge kann blitzschnell montiert und demontiert werden.

Kleinanleger gesucht. Umsatzexplosion garantiert

Holger Löwe, Vorstand der Pavillounge PLC kennt den Markt sowie die Schwachstellen bestehender Angebote wie kaum ein anderer und hat ein Konzept entwickelt, das in schier atemberaubendem Tempo aus einem Aschenputtel einen einen flotten Hirsch auf dem Markt macht, den zahlungskräftige Käufer und Mieter scharenweise umwerben.

Die Pavillounge lässt sich am Strand, im Wald, als Ferienhäuschen, als Café oder Sektbar, als Ausstellungsraum oder auch ganz privat als Wintergarten-Highlight oder Bade- und Saunazubau im eigenen Garten nutzen. Sie ist blitzschnell auf- und abgebaut, kann aber auch jahrelang stehen.

Je nach Geschmack ist eine puristische oder rustikale Ausstattung oder eine Luxusvariante wählbar, denn jahrzehntelange Erfahrung im Einrichtungsbereich, inklusive Lichtplanung, Farbberatung sowie Wand und Bodengestaltung verschmelzen mit den individuellen Wünschen zu einem perfekten Ganzen.

Geboten werden individuell auf die Vorstellungen von anspruchsvollen Käufern angepasste Lösungen und die kreative Ausschöpfung von Flächenreserven zu möglichst geringen Kosten, die innerhalb Deutschlands nicht nur inländische Partner überzeugen, sondern auch ausländische Investoren wie Motten das Licht anlockt. Eine nicht versiegende Umsatzquelle.

Das ist Stoff, aus dem Anleger-Träume gewoben werden. Investieren Sie jetzt und seien Sie bei der ersten Finanzierungsrunde dabei, mit der das nächste Projekt in Millionenhöhe, dessen Entwicklungsphase auf 3 bis 4 Jahre angelegt ist und für das im Anschluss ein Verkauf zu Höchstpreisen an den Bestbieter unter den Schlange stehenden Investoren geplant ist, finanziert wird. Der frühe Vogel fängt den Wurm: Wer sich an dieser Kapitalrunde beteiligt, schöpft nicht nur hohe Renditen ab, sondern partizipiert auch an den signifikanten inneren Wertsteigerungen der Aktien durch ständig steigende Marktpreise. Gehen Sie jetzt an Bord, bevor sich das kurze Zeitfenster zum Einstieg wieder schließt.

Weitere Details und Referenzen finden Sie auf: pavillounge.eu

Das Team um Holger Löwe, Geschäftsführer der Pavillounge PLC ist seit Jahren auf dem europäischen Markt aktiv und verkaufte eine große Stückzahl nach Polen, in die Schweiz, nach Deutschland, Schweden, Litauen, Russland, Mallorca und England. Pavillounge arbeitet mit renommierten Hotelketten, wie z.B. Melia und Jumeirah (Dubai) zusammen. Aktuell liegen bereits viele Aufträge von internationalen Ferienparks vor.

