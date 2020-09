Bionic-Innovations PLC – Wo gesundes Wasser Ihre Kasse füllt

Kalkschutz ist eine wichtige Investition für Ihr Haus und Ihr Unternehmen.

Kalkschutz24 sorgt nicht nur für energieeffizientes Heizen, weiches Haar und schönere Haut sondern auch für eine Verlängerung der Lebensdauer Ihrer wasserführenden Haushaltsmaschinen, wie Kaffeemaschine, Bügeleisen, Wasch- und Spülmaschine.

Das Funktionsprinzip

Die spezielle Wirbelkammertechnologie, Magnetfeld-Resonanzverfahren, Leviwa-Wassertechnik und die integrierte LSP (Lichtspektralenergie) sorgen dafür, dass Umgebungsphotonen im Wasser aufgenommen, komprimiert, in stetige Energie umgewandelt werden, ein hohes Negativ-Ionenfeld erzeugen und dieses ins Wasser abgegeben. Die Wassermolekülbewegung wird angeregt biologische Ordnungsstrukturen wieder herzustellen.

Es handelt sich um einen leistungsstarken Intensiv-Verwirbler aus speziellem trinkwasserzugelassenem Kunststoff (POM).

Spezielle Whirlatoren erzeugen geordnete Strukturen für optimalen Kalk- und Keimschutz. Es ist eine preiswerte Investition, um vor Kalkanhaftungen und übermäßiger Keimbildung zu schützen. Anwender aus Gartenbau und Landwirtschaft berichten von besserem Pflanzenwachstum, vermindertem Wasserverbrauch und Einsparungen bei wasserlöslicher Chemie, wie Pestiziden, Herbiziden, Bioziden, Flüssigdünger und Reinigungschemie.

So ergeben sich sehr guter Kalk- und Keimschutz verbunden mit aktivem Umweltschutz. Durch das verbesserte Lösungsvermögen, ergeben sich Einsparungen von Mengen an Reinigungschemie, Seifen, Waschpulver, Chlor bei Poolanlagen. Auch eine Einsparung des Wasserverbrauchs ist realistisch.

Nicht versiegende Umsatzquelle

Kalkschutz24 von der Bionic Innovations PLC ist eine nicht versiegende Umsatzquelle. Was gestern die Kassen klingeln ließ, erfreut auch morgen das Herz jedes Anlegers. Doch nicht genug: Durch das einzigartige Geschäftsmodell verbinden sich hohe Dividenden zu einer Rendite der Luxus-Klasse.

Das ist Stoff, aus dem Anleger-Träume gewoben werden. Investieren Sie jetzt in die Eroberung des deutschen und europäischen Marktes für kalkfreies Wasser – ein Lifestyle Produkt allerersten Ranges – und seien Sie bei der ersten Finanzierungsrunde dabei.

Der frühe Vogel fängt den Wurm: Wer sich an dieser Kapitalrunde beteiligt, schöpft nicht nur hohe Renditen ab, sondern partizipiert auch an den signifikanten inneren Wertsteigerungen der Aktien.

Gehen Sie jetzt an Bord, bevor sich das kurze Zeitfenster zum Einstieg wieder schließt.

Weitere Details und Referenzen finden Sie auf:

www.bionic-innovations.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bionic-Innovations PLC

Herr Constantin von Hodenberg

Unity House, Suite 888 Westwood Park 888

WN3 4HE Wigan

Großbritannien

fon ..: +44 845 892 0409

web ..: https://bionic-innovations.eu

email : info@bionic-innovations.eu

Laut Bundesgesundheitsamt gibt es in Deutschland nur wenige Regionen, in denen kalkfreies Wasser vorzufinden ist. Deshalb denken viele Haushalte über die Anschaffung einer Kalkschutz24 Anlage nach. Kalkschutz24-Leitungswasser ist Wasser, welches alle natürlichen Mineralien, die in Ihrem Trinkwasser vorkommen, dort belässt. Die lebenswichtigen Mineralstoffe werden NICHT aus Ihrem Trinkwasser entfernt, aber in ihrer Zusammensetzung auf natürliche Weise so verändert, dass sich keine problematischen Ablagerungen mehr bilden können. Zu diesen Mineralien zählen unter anderem Calcium und Magnesium.

Pressekontakt:

Bionic-Innovations PLC

Herr Constantin von Hodenberg

Unity House, Suite 888 Westwood Park 888

WN3 4HE Wigan

fon ..: +44 845 892 0409

web ..: https://bionic-innovations.eu

email : info@bionic-innovations.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Das luxuriöse Wohnprojekt Alexia Life bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten