Laut Bundesgesundheitsamt gibt es in Deutschland nur wenige Regionen, in denen kalkfreies Wasser vorzufinden ist.

Deshalb denken viele Haushalte über die Anschaffung einer Kalkschutz24 Anlage von der Bionic Innovations PLC nach.

Was ist Kalkschutz24?

Kalkschutz24-Wasser ist Wasser, welches alle natürlichen Mineralien, die in Ihrem Trinkwasser vorkommen, dort belässt. Die lebenswichtigen Mineralstoffe werden NICHT aus Ihrem Trinkwasser entfernt, aber in ihrer Zusammensetzung auf natürliche Weise so verändert, dass sich keine Ablagerungen mehr bilden können. Zu diesen Mineralien zählen unter anderem Calcium (wichtig für den Knochenbau) und Magnesium (wichtig für den Zellstoffwechsel).

Vorteile von Kalkschutz24-Wasser

– Energieeffizientes Heizen

Kalkschutz24-Wasser sorgt dafür, dass sich kein Kalk in Ihren Hauswasserrohren und Heizkesseln mehr absetzen kann. Schon geringe verklebene Kalkablagerungen von nur zwei Millimeter bewirken, dass Ihre Heizkosten um 20 % ansteigen.

– Verlängerung der Lebensdauer

In Ihren wasserführenden Systemen wie Wasserleitungen, Haushaltsmaschinen, Luftbefeuchter und Klimaanlagen kommt es meist zu Keimbildungen und schädlichen verklebenen Kalkablagerungen. Das führt langfristig zu unnötigen und kostentreibenden Belastungen, Schäden und unnötigen Umweltschäden. Wenn Sie Kalkschutz24-Leitungswasser verwenden, gehören diese Sorgen der Vergangenheit an. Zudem brauchen Sie sich nicht mehr um die Entkalkung Ihrer Geräte zu kümmern.

– Weiches Haar und schöne Haut

Kalkschutz24 Leitungswasser sorgt dafür das keine Salze auf Ihren Haaren verbleiben. Ihr Haar wird sich nach dem Waschen seidenweich anfühlen. Den gleichen Effekt werden Sie auf Ihrer Haut spüren.

– Weniger Waschmitteleinsatz:

Wenn Sie Kalkschutz24 Leitungswasser verwenden, werden Sie sofort feststellen, dass alle seifenähnlichen Produkte, wie Badezusätze, Shampoos oder Spül-, Putz und Waschmittel, bedeutend besser aufschäumen. Dies hat zur Folge, dass Sie weniger von diesen Produkten brauchen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Dadurch sparen Sie Geld und leisten einen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

– Besseres Wachstum

Ihrer Zimmerpflanzen: In freier Natur gleichen Pflanzen ihren Wasserhaushalt durch Regen aus. Regenwasser ist grundsätzlich weiches Wasser. Erst wenn es im Boden versickert, vermengt es sich mit Kalk. Wenn Sie nun Ihre Zimmerpflanzen mit hartem Wasser gießen, können sich unschöne Kalkflecken auf den Blättern ablagen. Dies wiederum beeinträchtigt das Wachstum der Pflanzen.

– Alle Kalkschutz24-Produkte

funktionieren ohne Strom oder sonstige Energiezufuhr und ohne jeglichen Zusatz von chemischen Substanzen. Die „Kalkschutz24-Anlagen“ werden durch den bestehenden Leitungsdruck betrieben und sind völlig wartungsfrei.

Die Bionic Innovations PLC bedient mit ihrem Konzept und dem perfekten Geschäftsmodell einen der explodierenden Märkte in Deutschland und bietet Aktionären eine attraktive Dividende.

Folgen Sie mit Ihrem Investment in die Bionic Innovations PLC einem der Wachstumsmärkte in Deutschland und Europa und der Vision eines weitsichtigen Mittelstandsunternehmers. Freuen Sie sich Tag für Tag über sprudelnde Renditen.

