Blue Water – das Premium Wasser aus dem Haus der Husumer Consumer Goods GmbH

Mineralwasser entsteht in einem langen, natürlichen Prozess. Niederschlag fällt auf den Boden und sickert über viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte hinweg durch die verschiedenen Erdschichten.

Dabei wird das Wasser auf seinem langen Weg ins Erdinnere durch zahlreiche und komplexe Reaktionen und Prozesse gereinigt, gefiltert und mit Mineralstoffen sowie Kohlensäure angereichert. Dank seiner individuellen Entstehung ist jedes Mineralwasser ein Unikat. Hochqualitatives deutsches Mineralwasser ist ein international anerkanntes Produkt der Premiumklasse.

Blue Water – Premium Brand für Gastronomie und Einzelhandel

Stefan Sloot und Stefan Walberg, zwei findige deutsche Vollblutunternehmer und Geschäftsführer der Husumer Consumer Goods GmbH, die über jahrelange Erfahrungen im Getränkemarkt verfügen, sind dabei, mit ihrer Marke „Blue Water“ weltweite Marktanteile in Gastronomie und Einzelhandel zu erringen.

Umwelt und natürliche Produktion

Es ist wichtig zu wissen, dass das Blue Water Premium Mineralwasser ist nicht nur gesund ist und gut schmeckt, sondern auch nachhaltig produziert wird.

Das in Nordfriesland ansässige Unternehmen Husumer Consumer Goods GmbH hat sich in puncto Nachhaltigkeit viel vorgenommen: Das langfristige Ziel ist die CO2-neutrale Produktion von Mineralwasser und Erfrischungsgetränken.

Beide Geschäftsführer verstehen unter Nachhaltigkeit die Berücksichtigung von Ökologie, sozialer Verantwortung und Ökonomie.

Als mittelständische Unternehmen übernehmen sie Verantwortung für Ihre Mitarbeiter, Kunden und das gesellschaftliche Umfeld.

Der Erhalt einer intakten Umwelt ist für die Herstellung ihres Mineralwassers von absoluter Bedeutung.

Hidden Champion

Wer als Hidden Champion des deutschen Mittelstandes mit höchster Innovationskraft bei gleichzeitig maximaler Skalierbarkeit über beste Beziehungen in den Einzelhandel verfügt, bei dem schießen die Gewinne in den Himmel. Nichts ist so verführerisch wie der Erfolg.

Das garantiert auf Jahre hinaus volle Auftragsbücher. So wird die Husumer Consumer Goods GmbH zum Zünglein an der Waage, wenn es darum geht, sich ein großes Stück vom Kuchen des weltweiten Getränkemarktes abzuschneiden.

Folgen Sie mit Ihrem Investment der Husumer Consumer Goods GmbH auf einem der Wachstumsmärkte der Vision eines weitsichtigen, erfahrenen Mittelstandsunternehmers aus Deutschland und freuen Sie sich Tag für Tag aufs Neue über Ihre sprudelnden Renditen.

Weitere Details und Referenzen finden Sie auf: www.hcg-export.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Husumer Consumer Goods GmbH

Herr Stefan Walberg

Neue Strasse 9

25746 Ostrohe

Deutschland

fon ..: +49 (0) 171 – 26 99 865

web ..: http://www.hcg-export.de

email : info@hcg-export.de

Wasser mit besonderen chemischen Eigenschaften ist das wesentliche Element zur Geschmacksbildung von Bier. Das Wasser in Norddeutschland erfüllt die Erwartungen der Brauer für den herben norddeutschen Biergeschmack. Der Weg zum Erfolg führte über die Bildung von Marken, die zwischenzeitlich in vielen Ländern der Welt eingeführt sind. Der Exportanteil der Gesamtproduktion beträgt bereits 80%. Am bekanntesten dürfte wohl der Energydrink „Power XXL“ sein, den man in Deutschland zumindest in jedem gut sortierten Getränkeladen kaufen kann.

