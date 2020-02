LOOPShare verkündet erste Vertriebspartnerschaft mit London Drugs für den Verkauf der Scoot-E-Bikes®

LOOPShare verkündet erste Vertriebspartnerschaft mit London Drugs für den Verkauf der Scoot-E-Bikes®

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 11. Februar 2020 – LOOPShare Ltd. (TSX:LOOP) (OTC:LPPPF) (WKN:A2PTCW) (LOOPShare oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit London Drugs einen ersten Kaufvertrag für die Bestellung von Scoot-E-Bikes abgeschlossen hat. Die ersten Scoot-E-Bikes werden in Kürze in ausgewählten Filialen von London Drugs verfügbar sein. London Drugs ist zu 100% ein kanadisches Unternehmen und fokussiert sich auf die Zufriedenheit seiner Kunden. In Alberta, Saskatchewan, Manitoba und British Columbia betreibt London Drugs 80 Filialen mit mehr als 7000 Angestellten. Das Scoot-E-Bike ist zudem über die Webseite www.scootebike.ca erhältlich.

Das Scoot-E-Bike ist ein elektrischer Falt-Roller und ein Produkt, welches elektrische Fortbewegung zu günstigen Preisen den Verbrauchern verfügbar macht. Zu den eindrucksvollen Features des Scoot-E-Bikes gehören u.a. ein starker Motor, hochwertige Bluetooth-Lautsprecher, ein Diebstahlalarm und Pedale. Durch die Pedale darf das Scoot-E-Bike in Nordamerika auf den offiziellen Fahrradwegen fahren, da es so als motorbetriebenes Elektro-Fahrrad kategorisiert wird. Die Marke Scoot-E-Bike wurde ursprünglicherweise von Ray J gegründet, einem erfolgreichen Unternehmensgründer, Fernsehstar und Musiker. Bekannte Prominente wie Sean Diddy Combs, Justin Bieber, Chris Brown, Brandy Norwood und Snoop Dogg nutzen das Scoot-E-Bike bereits. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der offiziellen Instagram-Seite unter @scootebike_official oder unter www.scootebike.ca.

Über LOOPShare:

LOOPShare Ltd. ist ein aufstrebender globaler Marktführer im Bereich des Ridesharings, der Mikromobilität und der nachhaltigen Transportdienstleistungen. Mehr zum Unternehmen unter:

Web: www.loopscooters.com.

Facebook: @loopelectricscooters

Instagram: @loopelectricscooters

Twitter: @loopescooters

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Email: info@loopshareltd.com

Tel: +1 604-568-1598

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von Aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für kleine und mittelgroße börsennotierte Unternehmen in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise zu in die Zukunft gerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „vorausschauende Informationen“ über erwartete Entwicklungen und Ereignisse im Zusammenhang mit LOOPShare Ltd. (oder das „Unternehmen“), die in der Zukunft eintreten können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den Einsatz von Elektrorollern, die Arten von E-Roller-Dienstleistungen, die das Unternehmen anzubieten beabsichtigt, und die Wachstumspläne des Unternehmens.

In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie „erwartet“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder es wird angegeben, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen „würden“ oder „könnten“. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die sich unter anderem auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Anwendbarkeit des Geschäftsmodells des Unternehmens, den rechtzeitigen Erhalt staatlicher Genehmigungen und Lizenzen, den rechtzeitigen Erhalt von E-Scootern durch das Unternehmen, den Erfolg des Betriebs, die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan wie beabsichtigt umzusetzen, die Fähigkeit des Unternehmens, Zugang zu Finanzierungen zu erhalten, und die Auswirkungen des Wettbewerbs beziehen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, können sie sich als nicht korrekt erweisen.

Vorausblickende Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausblickenden Informationen zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören Risiken in Bezug auf höhere Gewalt, die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen, sich ändernde Bedingungen in der Transportindustrie, Erhöhungen der Betriebskosten, Terrorismus, Währungsschwankungen, Zinssätze, spezifische Risiken in der Transportindustrie, die Fähigkeit, qualifiziertes Management und Personal zu finden, Arbeitskonflikte, behördliche Risiken, einschließlich Risiken in Bezug auf den Erwerb der erforderlichen Lizenzen, Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken, einschließlich des Risikos, dass die Finanzierung nicht erreicht werden kann, sowie die zusätzlichen Risiken, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ der Unterlagen des Unternehmens bei den zuständigen kanadischen Wertpapierbehörden angegeben sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausblickenden Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf vorausblickende Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt. Mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) haben die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Scoot-E-Bike® ist ein von LOOPShare Ltd. registrierter Markenname.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Loopshare Ltd.

Juliet Jones

106-131 Water Street

V6B 4M3 Vancouver, BC

Kanada

email : jjones@saturnagreen.com

Pressekontakt:

Loopshare Ltd.

Juliet Jones

106-131 Water Street

V6B 4M3 Vancouver, BC

email : jjones@saturnagreen.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Blue Water – das Premium Wasser aus dem Haus der Husumer Consumer Goods GmbH https://www.rueckert-immobilien.de/Wohnung-verkaufen-Wiesbaden.htm