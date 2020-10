Hohe Renditen bei maximaler Sicherheit – Mit der Kapitalanlage von Pavillounge für Kleinanleger

Die Kapitalanlage der Pavillounge PLC bietet Ihnen die ideale Lösung.

Die Anziehungskraft einer Pavillounge ist hoch und sorgt für Neugierde, Staunen und Überraschungen! Ob am Strand der Nordsee, auf Mallorca, auf Messen oder dem Weihnachtsmarkt: Pavillounge ist ein Publikumsmagnet erster Klasse.

Die prägnante Kuppelkonstruktion, die als „Fliegender Bau“ konzipiert wurde benötigt keine Baugenehmigung und ist deshalb ein multifunktional und weltweit einsetzbares Objekt mit hoher Ästhetik, modernem Design und großartiger Anziehungskraft. Ein Alleinstellungsmerkmal mit großem Potenzial und hohem Nutzen. Alle Varianten der Pavillounge sind wintertauglich.

Bei hoch attraktiven Renditen und starken Sonderausschüttungen bietet Ihnen das Team rund um den anerkannten Vorstand Holger Löwe ein Substanzinvestment in den boomenden Markt winterfester und transportabler Pavillons der Luxus-Klasse in Deutschland. Wo die Nachfrage das Angebot übertrifft, ist der Übergewinn nicht weit.

Pavillons mit ganzjähriger Nutzung – eine Perle im Geschäft

Das Team um Holger Löwe, Geschäftsführer der Pavillounge PLC ist seit Jahren auf dem europäischen Markt aktiv und verkaufte eine große Stückzahl nach Polen, in die Schweiz, nach Deutschland, Schweden, Litauen, Russland, Mallorca und England. Pavillounge arbeitet mit renommierten Hotelketten, wie z.B. Melia und Jumeirah (Dubai) zusammen. Aktuell liegen bereits viele Aufträge von internationalen Ferienparks vor. „Die Einsatzgebiete sind fast unbegrenzt“, so Holger Löwe. „Eine Baugenehmigung ist nicht notwendig, was die Sache sehr erleichtert. Durch die mobile Konstruktion ist die Pavillounge für eine jahrelange und ganzjährige Nutzung vorgesehen.“

Visionäres Unternehmen setzt neue Maßstäbe

Begnügen Sie sich nicht länger mit riskanten Investments in Fonds und andere Wertpapiere, werden Sie Miteigentümer eines visionären Unternehmens, das völlig neue Maßstäbe im Markt mit Pavillons setzt. Sicherer und einfacher können Sie keine Renditen erzielen und gleichzeitig zusehen, wie die Pavillounge PLC Ihre Kassen füllt.

Sie haben noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie uns an, wir nehmen Sie mit auf unsere Reise in die Zukunft und lassen Sie gerne mit einem visionären Konzept an unserem Erfolg partizipieren. Machen Sie jetzt Nägel mit Köpfen und erfreuen Sie sich an einer außergewöhnlichen Wertsteigerung und Renditen im mittleren einstelligen Bereich, doch entschließen Sie sich schnell, das Zeitfenster zum Einstieg schließt sich bald.

Weitere Details und Referenzen finden Sie auf: pavillounge.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pavillounge PLC

Herr Holger Löwe

Unity House, Suite 888 Westwood Park 888

WN3 4HE Wigan

Großbritannien

fon ..: +44 845 891 0988

web ..: http://www.pavillounge.eu

email : info@pavillounge.eu

Die Pavillounge lässt sich am Strand, im Wald, als Ferienhäuschen, als Café oder Sektbar, als Ausstellungsraum oder auch ganz privat als Wintergarten-Highlight oder Bade- und Saunazubau im eigenen Garten nutzen. Sie ist blitzschnell auf- und abgebaut, kann aber auch jahrelang stehen. Eine Baugenehmigung ist nicht notwendig.

