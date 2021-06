Neukundengewinnung im Internet – keine lästige Kaltaquise mehr.

Kaltakquise ist extrem unbeliebt und für viele eine Horror Vorstellung. Die gute Nachricht: Mit professionell umgesetztem Online Marketing gelingt die Kundengewinnung ganz ohne Kaltaquise.

Forst, 29.06.2021 – Neukunden durch smartes Online Marketing generieren – Online Agentur hilft

Für die meisten Unternehmen ist die Neukunden Gewinnung die wichtigste Voraussetzung für den geschäftlichen Erfolg und kontinuierliches Wachstum, und damit die mit Abstand wichtigste Zukunftsaufgabe. Gleichzeitig ist es oftmals auch die größte Herausforderung. Allerdings schrecken viele gerade kleine und mittelständische Unternehmen vor dem Instrument der Kaltakquise zurück – und das mit guten Gründen.

Es hat sich gezeigt, dass viele potenzielle Neukunden von der Methode Kaltakquise genervt und abgeschreckt werden und der Streuverlust dabei extrem hoch ist. Je nach Zielgruppe und der gewählten Form der Zielgruppenansprache gilt es auch, die gesetzlichen Bestimmungen sehr genau im Auge zu haben, hier drohen oftmals teure Abmahnungen.

Dabei ist die Kaltakquise längst als Instrument des Marketings nicht mehr nötig. Es ist auch für kleine und mittlere Unternehmen viel effektiver, auf ein intelligentes Online Marketing zu setzen und Neukunden dadurch zu gewinnen, dass das Unternehmen mit seinen Produkten und Leistungen selbst im Netz gefunden wird. Dafür ist ein zeitgemäßer Internetauftritt mit strategisch geplantem SEO und Keyword Einsatz erforderlich.

Online von Agentur beraten lassen

Die spezialisierte Online-PR Agentur Pressemann.com ist ein spezialisierter Dienstleister, der sich auf die Gruppe der kleinen und mittleren Unternehmen konzentriert, und dort gewissermaßen die externe Marketing Abteilung bildet. Dadurch gelingt es, trotz nicht vorhandener Ressourcen im Unternehmen selbst, eine zielgerichtete Online Marketing Strategie zu entwickeln und umzusetzen, mit dem Ziel der systematischen Neukundengewinnung. Die Webseite der Agentur ist unter https://pressemann.com/ zu finden. Dort kann auch ein Kontakt und eine umfassende Beratung zum Online Marketing und zur Neukundengewinnung vereinbart werden.

Statt nach Kunden suchen – sich finden lassen

Die Agentur Pressemann berät insbesondere mittlere und kleinere Firmen gezielt bezüglich der Neuaufstellung des Online Marketing. Anstelle der zumeist erfolglosen Kaltakquise wird der Internetauftritt so umgebaut, dass nicht der Kunde gefunden werden muss, sondern das Unternehmen passiv mit seinen Angeboten durch den Kunden gefunden wird. Das gelingt mithilfe von SEO und Keywords, die die Auffindbarkeit und das Ranking in den großen Suchmaschinen verbessern. Wenn der Kunde etwas will, ist das natürlich eine ganz andere Erfolgsquote als die mühsame Suche nach Kunden durch Kaltakquise. Pressmann bietet dabei alle Optionen der Contentgestaltung, Präsenz auf Sozialen Medien und Social Media Kanälen und kann auch bei einem kleinen Budget für eine große Wirkung sorgen.

Online über Agentur Pressemann informieren – und beraten lassen

Besonders kleinere und mittlere Unternehmen finden über die Seite https://www.pressemann.com/ alle Kontaktmöglichkeiten zu der professionellen Online Agentur und können sich auch gleich ein umfassendes Konzept erstellen lassen, das auch bei kleinem Budget große Wirkung möglich macht. Ohne zeitgemäßes Online Marketing sind die Unternehmen weiter auf Neukundengewinnung durch Kaltakquise angewiesen und damit nicht mehr wettbewerbsfähig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pressemann.com

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstraße 6

76694 Forst

Deutschland

fon ..: 07251-9196118

web ..: http://www.pressemann.com

email : vogel@pressemann.com

Das Portal Pressemann.com ist spezialisiert auf PR- und Pressearbeit für Unternehmen, die keine eigene Presseabteilung haben. Das Besondere an dem Angebot ist die Verbindung zwischen Pressearbeit, die für mehr Bekanntheit, Aufmerksamkeit und viele Leser sorgt, und der sog. SEO Wirkung, also die Möglichkeit, durch das Veröffentlichen von Pressemitteilungen im Internet positive Wirkung auf die Rankings einer Seite zu erzielen. Es gibt nur wenige Experten, die diese beiden Felder so miteinander kombinieren, dass sich die Wirkung nicht nur ergänzt, sondern deutlich verstärkt.

