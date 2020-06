Leadgenerierung: Neukundengewinnung leicht gemacht

ung zur Gewinnung von Neukunden. Dabei stehen Ihnen Maßnahmen in den Bereichen des Vertriebs u…

Nutzen Sie die Leadgenerierung zur Gewinnung von Neukunden. Dabei stehen Ihnen Maßnahmen in den Bereichen des Vertriebs und des Marketings zur Verfügung, die wir, Conrad Media LTD, Ihnen aufzeigen möchten. Als Ziel gilt es echte Interessenten aus den Kontaktdaten zu erhalten und somit potenzielle Kunden auszumachen. Im Vordergrund steht neben dem Verkaufsinteresse der Unternehmen auch ein analytisches Interesse. So kann die Leadgenerierung als Instrument der Unternehmensstrategie genutzt werden, um neben dem Verkaufsinteresse zum Beispiel auch die Neukundenzahlen zu fördern. Wir von Conrad Media LTD möchten Ihnen bei der Leadgenerierung zur Seite stehen und sie unterstützen.

Was ist eigentlich ein Lead?

Der Lead stellt eine Vorstufe eines potenziellen Kunden dar. Ein kontaktierbarer Interessent, eine Person oder ein Unternehmen können als "Lead" bezeichnet werden, sofern sie auch bereit für einen Dialogaufbau sind. Zu unterscheiden sind hierbei die sogenannten "warmen Leads" und die "kalten Leads". Liegen Ihnen die Kontaktdaten lediglich als Rohdaten dar, so ist spricht man von einem kalten Lead. Das mögliche Interesse muss hierbei erst per telefonischer Kaltakquise erfragt werden. Im Gegenteil dazu weisen warme Leads bereits eine Information über ein gewisses Interesse des Kunden an einem Produkt oder einem Service vor. Warme Leads sind daher qualitativ hochwertiger und einfacher zu nutzen.

Wie kann ich Neukunden durch Leadgenerierung gewinnen?

Wir bei Conrad Media LTD empfehlen Ihnen den Weg der "warmen Leads" zu wählen. Hierbei sollten Sie aber zunächst einmal klären, welche Zielgruppen und wofür Sie sie ansprechen wollen. Planen Sie zum Beispiel eine Neukundengewinnung oder einen Produktverkauf. In den letzten Jahren haben sich in dem Bereich verschiedene Arten etabliert. Als wichtiges Mittel dafür dient heute neben einem Messeauftritt auch das Online-Marketing. Der klassische Messeauftritt spricht gezielt ein bestimmtes Publikum an und ist so gut für die Neukundengewinnung geeignet. Beim Online-Marketing verhält es sich ähnlich. Wer bereit ist eine bestimmte Seite anzuklicken, zeigt dadurch sein erstes Interesse und kann als potenzieller Lead angesehen werden. Es können natürlich auch Verbindungen zu Ihren bestehenden Social Media Kanälen geknüpft werden.

Erfolgreiche Leadgenerierung

Um bei der Leadgenerierung erfolgreich zu sein, sollten Sie zunächst klären, welche Interessenten Sie ansprechen möchten. Suchen Sie nach privaten Kontaktdaten beziehungsweise Kunden oder nach Unternehmen? Folgend sollten Sie die Strategie und den Einsatz klären. Planen Sie den Einsatz von "kalten" oder "warmen" Leads und soll dies online oder offline geschehen? Gerne unterstützen wir, von Conrad Media LTD, Sie bei der Leadgenerierung von Beginn an.

