Quinta wird offizieller Distributor von Véritable® Indoor Gärten

Der Spezialdistributor Quinta GmbH und Véritable SAS aus Frankreich vereinbaren eine Kooperation für Deutschland.

Jena/Rillieux-la-Pape, 03. August 2021 – Die Quinta GmbH übernimmt damit die exklusive Distribution der Marke Véritable® im Consumer Tech Market. Mit Quinta erweitert der Hersteller aus Frankreich seinen aktiven Vertrieb in den deutschen Markt.

Die Véritable® Lösungen bestehen aus einem Sortiment an eigenständigen Zimmergärten und Lingots®, d.h. gebrauchsfertige Nachfüllpackungen. Alles wurde darauf konzipiert, auf kleinem Raum und auf einfache und saubere Art und Weise, Kräuter, Gewürze und weitere Pflanzen anzubauen.

Mit Véritable® können die Bedürfnisse von Stadtbewohnern erfüllt werden: mit kompakten, zuverlässigen, leisen, effizienten und ergonomischen Produkten. Die Gärten arbeiten vollständig unabhängig und übernehmen mit einem speziell entwickelten LED-Beleuchtungssystem die Gewährleistung für das Wachstum der Pflanzen, sogar ohne jegliches Licht von Außen. Das Lichtspektrum wurde für optimales Wachstumsvolumen und Aromenentwicklung optimiert. Die automatische Bewässerung erfolgt über einen integrierten Wassertank für einen Zeitraum von 1 bis 4 Wochen, mit Mindestmengenkontrolle.

Véritable® bietet jetzt 70+ Lingots® von Pflanzen an (Aromaten, kleines Gemüse, Grünzeug, essbare Blumen und kleine Früchte). Der Lingot® ist eine patentierte Technologie, die alles Wesentliche enthält: organische, erdelose Nährböden, organisches Saatgut und mineralische Nährstoffe. Er liefert 4 bis 6 Monate lang große Erträge und ist zu 100 % biologisch abbaubar und kompostierbar.

Véritable® ist ein Startup made in France. Mit Sitz in Rhône-Alpes, entwirft, fertigt und stellt Véritable® seine Produkte in Frankreich zusammen. Véritable® arbeitet dabei mit französischen Partnern und Zulieferern, Institutionen und lokalen, regionalen und nationalen Netzwerken zusammen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Véritable® das stark wachsende Smart Kitchen Segment optimal bedienen können. Véritable® sind Pioniere bei der Entwicklung von Indoor Kräutergärten und in der Kategorie marktführend“, sagt Matthias Pohl, Sales Director bei der Quinta GmbH.

„Wir freuen uns, mit Quinta eine Zusammenarbeit für die Distribution und Vertrieb von Véritable® in Deutschland vereinbart zu haben. Quinta ist seit über 15 Jahren darauf fokussiert, den Aufbau von Vertriebsnetzen für neue innovative Produkte zu führen. Wir bei Véritable® haben bereits weitere Produkte in der Entwicklung und sind sicher, dass wir eine langfristige Perspektive im Smart Home Deutschland haben werden“, sagt Perrine Giacomazzo, International Sales Manager bei Véritable SAS.

Das gesamte Véritable® Sortiment ist wie gewohnt vom Fachhandel direkt über Quinta oder bei ausgewählten Etailern und Retailern zu beziehen.

ÜBER VÉRITABLE SAS:

Véritable® wurde 2015 von Nicolas Gehin, CEO, und Chloé Verneuil, COO. Nicolas hat einen Abschluss als Elektronikingenieur und Chloé studierte Industriedesign. Beide besuchten den Masterstudiengang in Innovation und Technologie an der EM Lyon Business School. Das Projekt entstand aus ihrem persönlichen Bedürfnis, trotz ihres braunen Daumens gesunde und ihrem braunen Daumen. Im Dezember 2015 starteten sie mit einer Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter, die 114 000 EUR einbrachte. Im März 2017 schloss das Unternehmen Fundraising von 750 000 EUR ab, gefolgt von einem zweiten Fundraising von 3 Mio. EUR im Juli 2019, um international zu expandieren und die Produktpalette zu diversifizieren.

Über Quinta GmbH:

Die Quinta GmbH wurde im Februar 2006 mit Sitz in Jena gegründet und ist auf die Distribution und den Vertrieb von ITK- und Elektronikprodukten spezialisiert. Die Quinta GmbH agiert vorrangig in den drei Geschäftsbereichen Spezialvertrieb, Kundendienst sowie Innovationsförderung, sodass die Produktpalette ständig um aktuelle Trendthemen erweitert wird. Das exklusive Portfolio umfasst derzeit zahlreiche Produkte aus den Bereichen Bürotechnik, Ergonomie, LED & Leuchten, Mobiles Zubehör, Multimedia, Wellness und Smartes Zubehör.

