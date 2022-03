Die Bodo Schäfer Akademie : finanzielle Freiheit für JEDEN

„Stell Dir eine Welt vor in der JEDER die Chance hat durch finanzielle Freiheit all seine Träume zu leben.“ Bodo Schäfer Akademie

DIE BODO SCHÄFER AKADEMIE (BSA)

Die Bodo Schäfer Akademie (BSA) entwickelt und vertreibt Online-Coachings und veranstaltet Online-LIVE-Seminare. Dabei stehen die Themen finanzielle Bildung, Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum im Fokus. Die BSA bietet erprobte Schritt-für-Schritt Anleitungen für den Weg in die Freiheit. Zusammen mit Gründer und Moneycoach Bodo Schäfer sowie vielen weiteren bekannten TOP-Coaches, hilft die BSA jedem der sich transformieren möchte, aus seinem Leben ein Meisterwerk zu machen.

Die Philosophie der BSA basiert auf der Erkenntnis, dass es mehr als nur „schulkluges“ Wissen braucht, um wirklich erfolgreich im Leben zu werden. Bodo Schäfer bezeichnet das Wissen, dass Top-Unternehmer und Millionäre erfolgreich macht: „Straßenschlauheit“. Dazu gehören beispielsweise Fähigkeiten wie „positive Glaubenssätze etablieren“, „Ziele definieren und planen“, „verkaufen können“ oder „Körpersprache lesen“.

„Wenn Menschen ein Coaching suchen, bedeutet es immer, dass es bei Ihnen einen Wunsch oder eine Sehnsucht gibt, die Realität werden soll. Wir alle kennen das Gefühl den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Genau an diesem Punkt hilft ein gutes Coaching Klarheit zu schaffen und sein eigenes Potenzial zu erkennen. Als BSA haben wir es uns auf die Fahne geschrieben, dass JEDER die Chance haben sollte seine Träume zu leben,“ erzählt N. Fajic, Geschäftsführer der Bodo Schäfer Akademie.

NACHGEWIESENE ERFAHRUNG AUS ÜBER 30 JAHREN COACHING

Aktuell ist der Markt für Coaching-Angebote eine rasant wachsende Branche mit viel Potenzial. An Angeboten mangelt es nicht, jeder darf sich „Coach“ nennen, ohne Erfolgsnachweis. Die Bodo Schäfer Akademie schöpft aus über 30 Jahren Erfahrung eines der erfolgreichsten und bekanntesten Money-Coaches: Bodo Schäfer hat es sich zum Lebensziel gesetzt 1 Million Menschen in die Finanzielle Freiheit zu führen. Dafür hat er sein Wissen, und die Erkenntnisse seiner eigenen Lebensgeschichte, zu durchdachten Online-Kursen und Online-Live-Events zusammengefasst. Darüber hinaus werden die Coaching-Programme in der BSA stetig weiterentwickelt – ein Prozess, der von Bodo Schäfer und seinem Expertenteam begleitet wird.

PERSÖNLICH UND HAUTNAH

N.Fajic: „Durch unser großes Berater-Team stehen wir tagtäglich in Kontakt mit unseren Kunden. Das Feedback aus den persönlichen Beratungsgesprächen nehmen wir uns zu Herzen, um stetig besser zu werden. Beispielsweise haben wir in 2021 unser wichtigstes Live-Seminar weiterentwickelt. Bei „Mut zum Glücklichsein“, führt Bodo Schäfer die Teilnehmer in 3 Tagen zu ihrem Lebenssinn. Wir steigen tief ein in Werte, Ziele und Glaubenssätze. Viele Kunden äußerten den Wunsch nach diesem Seminar noch weiter begleitet zu werden und zusammen mit Gleichgesinnten in einem geschützten Raum an ihrem Lebenssinn zu arbeiten. Durch diese Impulse haben wir den „Diamond Club“ ins Leben gerufen. In 12 Coaching-Live Sessions, begleiten wir die Absolventen von „Mut zum Glücklichsein“ 12-Monate lang in ihrem Transformationsprozess. Unsere Coaches, wie zum Beispiel Boxweltmeisterin Rola el Halabi oder Dr. Stefan Frädrich, bieten den Teilnehmenden eine sehr persönliche Betreuung und eine starke Community“.

www.bodoschaefer-akademie.de

BODO SCHÄFER – DER GRÜNDER

Bodo Schäfer ist weltweit der erfolgreichste Money-Coach und mehrfacher Bestsellerautor. Zu seinen Büchern gehören zum Beispiel „Der Weg zur finanziellen Freiheit“, „Die Gesetze der Gewinner“ und das 2021 publizierte Werk „Ich kann das“. Seine Bücher verkauften sich bereits über 18 Millionen Mal in über 30 Sprachen weltweit. Das Kinderbuch, „Ein Hund namens Money“, ist das weltweit erfolgreichste Kinderbuch über den richtigen Umgang mit Geld. Die Geschichte von Kira und ihrem Hund „Money“ wurde bereits als Musical aufgeführt und ist seit 2021 Pflichtlektüre in allen chinesischen Schulen. Seine Seminare wurden schon von über 800.000 Menschen besucht. Auf seinen Social-Media-Kanälen folgen ihm aktuell mehr als 1 Million Fans – Tendenz steigend.

www.bodoschaefer.de

INHOUSE VERLAG UND ONLINE SHOP

Die Bodo Schäfer Akademie veröffentlicht als Verlag zahlreiche Fachbücher von Bodo Schäfer. Darunter zum Beispiel der Klassiker für jedes Bücherregal „Der Weg zur finanziellen Freiheit“, oder „Die Gesetze der Gewinner“. Viele weitere Titel sind auch als eBook und als Hörbuch erhältlich. Darüber hinaus steht das Thema „Erfolg ist planbar“ auch im Online-Shop der BSA im Fokus. Das „Erfolgsjournal“ und der „Chancen-Planer“ begleiten die Kunden der BSA auf ihrem Weg in die Freiheit. Bodo Schäfer hat den Chancen-Planer, die Königin der Lebensführung, ursprünglich für sich selbst konzipiert und richtet noch immer seinen inneren Kompass, seine Ziele, Erfahrungen und Träume mithilfe des Chancen-Planers aus.

https://shop.bodoschaefer-akademie.de

