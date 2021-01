Vermögensaufbau durch Einsparung – Ein Ratgeber für mehr finanzielle Freiheit

Benni Klöffel zeigt den Lesern in „Vermögensaufbau durch Einsparung“ eine gut durchdachte und einfache Strategie auf, um Freiheit in Gelddingen zu erlangen.

Henry Ford sagte einst, dass man nicht dadurch, was man verdient, reich wird, sondern durch das, was man nicht ausgibt. Das macht auch Sinn: Wenn man 100.000 Euro verdient aber dann 99.500 Euro ausgibt, steht man schlechter da, als ein Mensch, der ’nur‘ 6.000 Euro verdient, aber am Ende des Monats 2.000 Euro gespart hat! Das Sparen und intelligente Ausgeben von Geld ist für viele Menschen eine Herausforderung ist.

Wie es anders und effektiv geht, beweist Benni Klöffel mit seinem praktischen Ratgeber „Vermögensaufbau durch Einsparung“. Er hat die meisten in seinem Buch vorgestellten Einsparmöglichkeiten selbst getestet oder ausprobiert. Den Effekt der Einsparmöglichkeiten konnte er sich vielfach ansehen und sich davon überzeugen und analysieren, wie diese realisierbar und vor allem für jeden umsetzbar sind.

Die Leser erfahren am Ende des Buchs „Vermögensaufbau durch Einsparung“ von Benni Klöffel zudem die vier Goldenen Lehren von Buddha. Was haben diese mit dem Aufbau eines Vermögens zu tun? Und kann man mit ein wenig Sparen wirklich reich werden? Diese Fragen und mehr werden in Benni Klöffels cleverer Lektüre beantwortet. Der Autor gestaltet seine Anleitung auf eine lockere und unterhaltsame Art, um das Lesen angenehm und leicht zu gestalten und so auch fachfremden Leser einen Zugang zu mehr finanzieller Freiheit zu ermöglichen.

„Vermögensaufbau durch Einsparung" von Benni Klöffel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18726-9 zu bestellen.

