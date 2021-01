Alphabet der Sinne – Kreative Ideen zum Umgang mit Buchstaben

Heidi Witzig eröffnet den Lesern in „Alphabet der Sinne“ neue Sichtweisen auf ganz alltägliche Dinge.

Vor Jahren zeichnete Heidi Witzig aus einer Laune heraus die Buchstaben von A-Z in der Art, dass sie darin kleine Geschichten unterbringen konnte. Auf diese Weise konnte sie ihren Freunden ihre jeweiligen Anfangsbuchstaben mit einer kleinen, dazu passenden Geschichte schenken. Viele Jahre lagen diese Buchstaben vergessen in einer Schublade, doch was dann darauf wurde, erfahren die Leser in „Alphabet der Sinne“.

Die Autorin hat die Geschichten sowohl für Kinder als auch erwachsene Menschen gezeichnet und beschrieben. Sie sollen die Augen und Sinne öffnen. Die Leser werden in der Freude-schaffenden Lektüre dazu angeregt, sich auch ihre eigenen Geschichten einfallen zu lassen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, in dem kreativen Buch etwas Neues zu entdecken, zu sehen, umzuschreiben oder zu dichten. Die Fantasie der Leser wird angeregt und ermöglicht Ausflüge in unbekannte Welten.

Poetisch, romantisch und blickerweiternd sorgt das Buch „Alphabet der Sinne“ von Heidi Witzig für neue Sichtweisen auf ganz alltägliche Dinge. Es ist ein Buch nicht nur zum Lesen, sondern auch als Anregung für eigene Wortschöpfungen und individuelle Ausblicke auf das Leben in und um die Leser herum. Die ebenso anregende Fortsetzung für kleine und große Leser, „Alphabet der Sinne für Fortgeschrittene“, ist auch bei tredition erhältlich.

„Alphabet der Sinne“ von Heidi Witzig ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18382-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

