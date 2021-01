Von Bären an Kühlschränken, trinkenden Flugzeugen und Aschenputtels Schuh – Wie Kinder Veränderung leben

Jordis Tumby erzaehlt in „Von Bären an Kühlschränken, trinkenden Flugzeugen und Aschenputtels Schuh“ eine Geschichte, die Kindern zeigt, dass Fremdes und Neues nichts Schreckliches sein muss.

Sammy ist 8 Jahre alt und hat gerade mit Entsetzen erfahren, dass die Familie bald aus London wegziehen wird. Eine Katastrophe! Weg von Großeltern und Freunden? Wozu neue Freunde, wozu eine andere Schule? Der Gedanke an das Neue und Fremde ist schrecklich. Da schreitet Tante Nova durch den Schnee und setzt sich zu Sammy unter den verschneiten Eichenbaum. Von hier aus kann man nämlich den Möbelpackern versteckt zusehen.

Nova erzählt die Geschichte von Maggy, kurz Mag genannt, die ebenfalls umziehen musste; ja, sogar in ein fernes Land. Ganz langsam wird Sammy in Mags Welt hineingezogen. Zum Schluss gibt es einige Überraschungen. Diese Geschichte beginnt mit einem energischen „Nein“! Wird sie mit einem überzeugten „Ja“ enden?

Was verbindet ein Kind in London mit der Stadt Dresden und mit Kanada? Was hat ein Zauberer mit einem Schneesturm zu tun? Wie ist es möglich, mit Walen im gleichen Raum zu schlafen, dabei aber nicht nass zu werden? Und was, bitteschön, sind ‚Püree-Bienen‘, wovon Sammy spricht? Findet es heraus in dieser lustigen, abenteuerlichen, aber auch erhellenden Geschichte über die Begegnung mit der Angst vor dem Fremden und der Veränderung.

Das Buch ist als voll illustriertes Hardcover, nun überarbeitet und im Preis gesenkt, und als Paperback ( 3 Illustrationen) erhältlich. Auch in Englisch.

Das Hardcover „Von Bären an Kühlschraenken, trinkenden Flugzeugen und Aschenputtels Schuh“ (978-3-347-18953-9) von Jordis Tumby ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18952-2 (Taschenbuch) zu bestellen. Für die englische Herausgabe: HC ( 978-3-347-20497-3) bzw. PB (978-3-347-20496-6). Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

