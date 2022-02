Gemeinsames Engagement: Regina Halmich und die LV 1871 machen sich für finanzielle Freiheit stark

Die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) und Regina Halmich steigen gemeinsam in den Ring, um in Deutschland das Bewusstsein für die Relevanz der finanziellen Unabhängigkeit zu stärken.

Die Kooperationspartner ermutigen dazu, sich aktiv mit der Lebensplanung und den dafür notwendigen Finanzen auseinanderzusetzen. Denn wie die ehemalige Boxweltmeisterin und selbstständige Unternehmerin aus Erfahrung weiß: „Wer ohne eine clevere Strategie in einen Boxkampf geht, riskiert mit großer Wahrscheinlichkeit einen heftigen Knockout. Das will man sich im Ring ebenso ersparen wie im echten Leben.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir Regina Halmich als Partnerin für ein gesellschaftlich so wichtiges Thema gewinnen konnten. Denn die langfristigen Entwicklungen unserer Gesellschaft erfordern ein Umdenken: Der Sozialstaat erodiert allmählich, die Lebenserwartung steigt, die Bevölkerung altert, der Generationenvertrag wackelt. Mehr als nur eine Grundsicherung wird der Staat nicht garantieren können. Für den Rest sind wir selbst verantwortlich. Regina Halmich ist hier ein inspirierendes Beispiel für selbstbestimmte Finanzplanung und unabhängige Lebensentscheidungen. Gemeinsam mit ihr und an der Seite unserer Geschäftspartner möchten wir Menschen dabei unterstützen, ihre Finanz- und Lebensplanung in Einklang zu bringen“, sagt Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871.

Altersarmut ist nicht sexy

„Finanzielle Vorsorge liegt mir persönlich am Herzen, denn auch eine Profilaufbahn kann schnell und unvermittelt enden. Das habe ich oft genug in meinem sportlichen Umfeld beobachten müssen“, sagt Regina Halmich. „Finanzielle Vorsorge ist vielleicht nicht sexy – aber Altersarmut auch nicht. Deshalb überraschen mich die Ergebnisse des Financial Freedom Reports, wie weit Wunsch und Wirklichkeit hierzulande auseinanderliegen: Für 69 Prozent der Menschen in Deutschland ist finanzielle Unabhängigkeit ein elementarer Aspekt von Freiheit, doch nur die wenigsten setzten sich aktiv dafür ein. Das muss sich ändern! Mir war es immer wichtig, so früh wie möglich unabhängig zu sein und meine persönliche finanzielle Freiheit zu finden. Genau deshalb engagiere ich mich gemeinsam mit der LV 1871.“

Finanzielle Freiheit ist individuell

Finanzielle Freiheit bzw. Unabhängigkeit definiert jeder und jede für sich selbst. Die genaue Definition von finanzieller Freiheit ist dabei so individuell wie die Biografien der Menschen selbst und kann sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Eines ist auf dem Weg dorthin jedoch unabdingbar: Man muss sich aktiv mit der eigenen Finanzplanung auseinandersetzen.

„Wir sind überzeugt, dass persönliche Finanzplanung in vertrauenswürdige Hände gehört. Deshalb wollen wir unsere Kunden dafür sensibilisieren, sich neben Familie und Freunden immer auch an unabhängige Finanzexperten zu wenden. Sie unterstützen ihre Kunden dabei, Berührungsängste abzubauen und Spaß an Finanzen zu entwickeln. Nur so lässt sich individuelle finanzielle Freiheit erreichen“, sagt Hermann Schrögenauer.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LV 1871

Frau Julia Hauptmann

Maximiliansplatz 5

80333 München

Deutschland

fon ..: 089-55167-0

web ..: https://www.lv1871.de/newsroom

email : presse@lv1871.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

