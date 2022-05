VIP-7-Jahres-Club – IN 7 JAHREN ZUM MILLIONÄR MIT DER BODO SCHÄFER AKADEMIE

Was sich im ersten Moment fantastisch anhört, ist das vielfach erprobte Lebenswerk von Bodo Schäfer.

Es ist das einzige Online-Coaching weltweit, dass die Teilnehmenden systematisch über 7 Jahre lang begleitet. Die zentrale Frage ist doch: Wo wird den Menschen heutzutage der richtige Umgang mit Geld beigebracht? Bodo Schäfer hat früh in seinem Leben verstanden „von den Reichen zu lernen“. Aus der Quintessenz all seiner Lebens-Lehrer hat er ein Schritt-für-Schritt System entwickelt, um finanziell frei leben zu können.

Neben Video-Coachings erhalten die Teilnehmenden im VIP 7-Jahres-Club jeden Monat einen Coaching-Brief, persönlich verfasst von Bodo Schäfer, mit Aufgaben zu den jeweiligen Videos und vertiefenden Informationen. Darüber hinaus findet jeden Monat ein Live-Webinar mit einem Experten statt, der ein aktuelles Thema vertieft. Wer sich nicht direkt für 7 Jahre an die BSA binden möchte, startet mit dem Modul „Wahrer Wohlstand“. In nur 6 Monaten wird hier der Grundstein für ein Leben ohne Geldsorgen gelegt.

„Der sichere Weg, um wohlhabend und glücklich zu werden“

Im VIP-7-Jahres-Club lernen Kunden was Kinder in einer finanziell unabhängigen und glücklichen Familie automatisch lernen sollten. Sie bekommen eine Art Navigationssystem, dass sie sicher und einfach zu finanziellen Freiheit bringen kann.

Denn die meisten Menschen haben nie gelernt mit Geld umzugehen. Sie hatten keine sehr wohlhabenden Eltern, keine Geld-Ausbildung in der Schule, die ihnen Wege zum Reichtum aufzeigen konnten … Und so entstanden sechs banale Probleme, die sich zwischen sie und ihren Wohlstand schieben. Diese sechs Probleme müssen gelöst werden, und das ist gar nicht schwer, wenn man weißt wie das geht. Die BSA hat bereits Hunderttausende Menschen auf dem Weg zu mehr Erfolg und Wohlstand begleitet: Sehr viele von ihnen sind heute finanziell frei. Das heißt, sie lassen ihr Geld für sich arbeiten und bekommen monatlich z.B. Dividenden. Deshalb können wir mit Sicherheit sagen: Jeder kann finanziell frei werden.

Weitere Informationen zum VIP-7-Jahres-Club: https://vip7jahres.club

