4. Steuer-Konvent mit wegweisenden Anregungen für die Branche

„Zukunftsimpulse: Wandel und Wachstum erfolgreich managen“

Virtueller Fachkongress beleuchtet aktuelle Themen in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung – Profilierte Experten geben praxisrelevante Impulse für wichtige Weichenstellungen – Vorträge und Inhalte für Teilnehmende noch zwei Wochen nach Veranstaltung verfügbar

Am 28. Juni 2022 startet der 4. Steuer-Konvent – forum bfd digital. An diesem Tag findet die Webkonferenz mit dem Titel „Zukunftsimpulse: Wandel und Wachstum erfolgreich managen“ statt. Sie richtet sich an Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die mit fachrelevanten Vorträgen wertvolle Impulse für ihren beruflichen Alltag bekommen. Gelegenheit zur Information, zum Austausch und zum Netzwerken bieten das Forum „bfd-Lounge“ sowie der Besuch der virtuellen Themenräume des Veranstalters und des NWB-Verlags, der in diesem Jahr Premium-Partner des Konvents ist.

Der Online-Konvent ist – 2022 erstmalig zwei Wochen statt einer – über den Veranstaltungstag hinaus bis zum 12. Juli 2022 geöffnet. In diesen 14 Tagen sind alle Vorträge der Webkonferenz für ihre Teilnehmer rund um die Uhr abrufbar und die Themenräume geöffnet. Aus insgesamt 16 Vorträgen können sich die Teilnehmenden ihre individuelle Agenda selbst zusammenstellen und sich so auf ihre Wunschthemen fokussieren. Damit lässt sich die Veranstaltung auch in einen vollen Terminkalender gut und flexibel integrieren.

Die Teilnahmegebühr für den 4. Steuer-Konvent – forum bfd digital beträgt EUR 299,-. Interessierte können sich ab sofort online anmelden unter https://steuer.bfd-konvent.de/besucher#anmeldung. Unter allen Teilnehmenden werden 25 Exemplare des Buchs von Christiane Deters „It’s all about Charisma“ verlost. Sie ist mit dem gleichlautenden Vortrag auch Referentin des Konvents.

Die Branche ist im Wandel. Veränderungen müssen rechtzeitig erkannt und Planungen frühzeitig eingesteuert werden. Umso wichtiger ist es, neben den Fachthemen den Blick auf die großen Herausforderungen zu lenken und Lösungen aufzuzeigen. So befasst sich der Konvent neben aktuellen Informationen zur neuen Grundsteuer-Regelung und zum KöMoG mit dem Fachkräftemangel und gibt Impulse für ein erfolgreiches Recruiting. Best Practices zur Digitalisierung und TaxTech, Gestaltungsfragen der Kanzleinachfolge und des Generationenwechsels, Optionen der Nachwuchsförderung, Branchenspezialisierung als Wettbewerbsoption und die Förderung notwendiger Kernkompetenzen runden den Konvent ab.

Auf dem aktuellen Wissenstand zu bleiben, Lösungswege kennenzulernen, Experteneinschätzungen zu hören und sich auszutauschen, sind wichtige Anliegen, die der 4. Steuer-Konvent – bfd forum digital mit 16 Live-Vorträgen ausgewiesener Kapazitäten auf ihrem jeweiligen Gebiet aufnimmt.

Die komplette Agenda steht hier zum Herunterladen bereit: https://steuer.bfd-konvent.de/agenda. Informationen über die Referenten und ihre Themen können ebenfalls hier heruntergeladen werden: https://steuer.bfd-konvent.de/referenten

Über bfd buchholz-fachinformationsdienst:

Der buchholz-fachinformationsdienst (Bexbach), kurz bfd, ist einer der größten verlagsunabhängigen Fachinformationsdienstleister Deutschlands. Seit seiner Gründung im Jahr 1987 ist bfd auf kompetente Beratung, effiziente Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur im B2B-Bereich ausgerichtet – heute zunehmend mit der bedarfsgerechten Kombination aus Print, digitalen und hybriden Medien sowie mit der Anbindung passender Organisationslösungen für komfortable, schlanke Worksflows. Mit der bfd Akademie hat das Unternehmen eine Plattform für professionelles Wissensmanagement geschaffen und positioniert sich als Anbieter hochwertiger Fachwebinare, Fachkongresse und Events rund um die Kundenzielgruppen. Seit 2019 ist bfd auch Ausrichter virtueller Fachkongresse.

