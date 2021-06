Noch mehr Impulse – 33 Anregungen für tiefes Selbstvertrauen und einen starken Selbstwert

Mit ihrem neuen praktischen Ratgeber „Noch mehr Impulse“ richtet sich die Mentorin Ilona Steinert explizit an Frauen, die ihrer Ansicht nach völlig zu Unrecht Meisterinnen der Selbstkritik sind.

Viele Frauen fühlen sich unsicher und wissen gar nicht, was sie im Leben alles schon erreicht haben. Damit einher geht ein Gefühl des Versagens, egal ob im Beruf oder in Beziehungen. Häufig vergleicht man sich auch mit anderen, denen es vermeintlich besser geht und die auf den ersten Blick erfolgreicher sind. Kurz: Man stellt sein eigenes Können unter den Scheffel.

In ihrem neuen Ratgeber versucht die Autorin Ilona Steinert ihren Leserinnen den Weltmeistertitel in Sachen Selbstkritik abzuerkennen. Mit Hilfe von im Alltag leicht anzuwendenden Tipps verhilft sie ihnen zu einem tiefen Selbstvertrauen und einem starken Selbstwert, so dass sich Frau wieder sicher, frei und energiegeladen fühlen kann.

Ilona Steinert arbeitet als systemische Therapeutin und Mentorin mit eigener Praxis in Freiburg im Breisgau. Es ist ihre Vision, ihren Klientinnen und Leserinnen die passende Unterstützung für ein authentisches, strahlendes Leben zu geben. Dabei ist ihr Herzensthema eine liebevolle Beziehung zu sich selbst. Sie ermutigt jede Frau, das Vertrauen in sich selbst, in die Schönheit und die Vielfalt des Lebens zu entfalten. Ihr Wissen vermittelt die Autorin humorvoll und sehr lebendig bei Vorträgen und Seminaren im In- und Ausland.

„Noch mehr Impulse" von Ilona Steinert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32664-4 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

