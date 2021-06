Alvion – Prophezeiung – Ein erbitterter Kampf zwischen Freiheit und Finsternis

„Alvion – Prophezeiung“ ist der zweite Band der großen Fantasy-Trilogie von Daniel Thiering. Der sympathische Held der Erzählung muss ein weiteres Mal seine Heimat vor der Vernichtung retten.

Alvion kommt einfach nicht zur Ruhe. Seine Welt wurde erneut von Molaar in Schutt und Asche gelegt und Septrion scheint dem Untergang geweiht. Doch dann erfährt er von einer rätselhaften Prophezeiung eines uralten Magiers. Auf der Suche nach einer möglichen Rettung machen sich Alvion und sein Freund Tian Lux auf eine abenteuerliche und waghalsige Reise durch die feindlichen Länder Meridias. In der Zwischenzeit rücken die gegnerischen Armeen unerbittlich weiter vor, so dass die Lage immer aussichtsloser scheint. Gibt es noch eine Chance auf Freiheit oder hat die Finsternis bereits gewonnen?

Der Autor Daniel Thiering wuchs in der Nähe von München auf. Seine Leidenschaft für fantastische Literatur entdeckte er früh, so dass er erste eigene Schreibversuche unternahm. Nach dem Abitur studierte er Geschichte und war als wissenschaftlicher Assistent tätig. Inzwischen arbeitet er als Redakteur für ein Unternehmen im Bereich der neuen Medien. Parallel dazu schreibt er unter diversen Pseudonymen in verschiedenen literarischen Stilrichtungen. Inspiration zieht er aus seinen im Studium erworbenen Kenntnissen über das Mittelalter und die Antike.

„Alvion – Prophezeiung" von Daniel Thiering ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32298-1 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

