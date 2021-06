Bosheiten der Macht – Erinnerungen einer verletzten Seele

Der Autor Dr. Klaus Lämmerhirt berichtet in seinem neuen Buch „Bosheiten der Macht“ von drei schmerzlichen Begebenheiten, die er in der sozialistischen DDR und mit der damals mächtigen Stasi erlebte.

In drei Geschichten erzählt Lämmerhirt von Ereignissen in seinem Leben, die seinen Seelenfrieden verletzten und ihn an einer guten und gerechten Welt zweifeln ließen. Zeitweilig war durch die Geschehnisse sogar seine gesamte Existenz bedroht.

Die ersten beiden Teile des Buches widmen sich dem „realen Sozialismus“. Der Autor berichtet vom Handeln niederträchtiger Amtspersonen des damaligen Machtapparates der DDR. Um seine Geschichte zu veranschaulichen, veröffentlicht Lämmerhirt im Buch seine Stasi-Akte sowie Original Polizeiprotokolle. Auf diese Weise gelingt es ihm, die damaligen Missstände authentisch und glaubwürdig offenzulegen. Die Ereignisse der dritten Geschichte spielten sich bereits in der Zeit nach der Wende ab. Doch auch hier waren es niederträchtige Staatsdiener, die ihm Böses widerfahren ließen.

Mit seinem Buch verarbeitet der Autor nicht nur sein Schicksal, er macht sich auch auf die Suche nach Antworten für die Gründe und Motive, die die Menschen damals für ihr Handeln hatten. Der Autor Klaus Lämmerhirt wuchs in Südthüringen auf und entwickelte schon früh eine starke Heimatverbundenheit. Beruflich war er als Lehrer und Schulleiter tätig. Zudem promovierte er in den Erziehungswissenschaften zum Doktor der Philosophie.

„Bosheiten der Macht" von Klaus Lämmerhirt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32876-1 zu bestellen.

