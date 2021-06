Stierkampfnovelle – Über blutige Stierkämpfe und eine innige Männerfreundschaft

„Stierkampfnovelle“ von Tim Scheider ist ein Buch über eine innige und ungewöhnliche Freundschaft zweier Männer, die sich nach einer heftigen Auseinandersetzung wiedertreffen.

Im neuen Roman von Tim Schneider treffen zwei Männer aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ihre Wege kreuzen sich bei einem Stierkampf, dem wohl umstrittensten spanischen Nationalritual.

Für den aus einfachsten Verhältnissen stammenden andalusischen Fischer­sohn José Sanchez ist der Stierkampf eine gute Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Für einen Sieg nimmt er auch den Tod eines Tieres in Kauf. Ganz anders verhält es sich bei Thomas E. Hilpert, einem aus bundesdeutschem Akademikermillieu stammenden Schöngeist. Er sieht den Stierkampf, die sogenannte Corrida, als Kunstform. Das Töten des Stiers ist für Hilpert lediglich ein Moment des ästhetischen Formprozesses. Trotz oder vielleicht sogar wegen ihrer unterschiedlichen Ansichten verbindet die beiden Männer eine tiefe Freundschaft. Doch dann ist es eine Frau, die es schafft, die beiden zu entzweien. Erst im Alter treffen Thomas und José wieder aufeinander und auch dann prallen ihre Prinzipien mit voller Wucht aufeinander.

Der Autor Tim Schneider stammt aus Radolfzell am Bodensee. Bereits als Jugendlicher veröffentlichte er erste Gedichte und Texte in einer Schülerzeitung. Nach dem Abitur entschied er sich dann aber zunächst für einen anderen Weg und studierte Klavier in Stuttgart und Basel, später kamen noch die Fächer Philosophie, Musikwissenschaft und Linguistik hinzu. Sein erster Roman „Die Zelle“ entstand während eines längeren Aufenthaltes in Rom.

„Stierkampfnovelle" von Tim Schneider ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31397-2 zu bestellen.



