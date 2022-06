Online / LIVE Event: Mut zum Glücklichsein mit der BODO SCHÄFER AKADEMIE

vom 01. bis 03. September 2022

Menschen haben sich schon immer damit beschäftigt, einen tieferen Sinn in ihrem Leben zu erkennen. Die zentrale Frage ist: Warum bin ich auf dieser Welt? Menschen, die ihren Lebenssinn gefunden haben, gehen in ihrer Aufgabe auf. Sie geben sich selbst hin. Sie haben die Leidenschaft ihres Lebens gefunden.

_Das Gefühl zu haben, dass das momentane Leben „noch nicht alles sein kann“ und, dass irgendetwas fehlt? Fragen wie: Worin bin ich richtig gut? Was macht mir Spaß und – kann ich damit auch Geld verdienen? _

Diese und viele weitere Fragen können mithilfe des Online Live-Seminars „Mut zum Glücklichsein“, vom 01. bis 03. September 2022 beantwortet werden. Mit Bodo Schäfer und seinem Coaching-Team entdecken, was alles in einem steckt. Bodo ist sich sicher: _“Jeder von uns hat eine ganz bestimmte Aufgabe im Leben. Wenn Du sie nicht findest, bleibt sie unerledigt.“_

Was erwartet die Teilnehmenden bei „Mut zum Glücklichsein“?

In diesem Seminar können die Teilnehmenden sich systematisch zu ihrem Lebenssinn führen lassen. Die zentralen Fragen: „Wer bist Du? Und welche Persönlichkeit musst Du werden, um Deinen Traum zu leben?“ stehen im Zentrum der 3 intensiven Tage. Bodo Schäfer hat ein System aus 7 Zugangswegen entwickelt und führt die Teilnehmenden mit insgesamt 60 Praxisübungen Schritt-für-Schritt zu ihrem persönlichen Lebenssinn.

Das Seminar ist so aufgebaut, dass es den Teilnehmenden volle Aufmerksamkeit abverlangt. 3 Tage pure Konzentration ohne nebenher etwas anderes zu machen. Nur dann führt es uns in die Bereitschaft wirklich tief in uns hineinzufühlen, die Komfortzone zu verlassen und den Mut in einem selbst zu entdecken.

Welche Themenbereiche werden in den 3 Tagen behandelt?

Um die 7 Schlüssel zum persönlichen Lebenssinn zu finden, werden u.a. folgende Themen besprochen:

* Rollen und Wertesysteme

* Eigene Ziele klar erkennen und benennen

* Das eigene Leben als Entwicklungsprozess

* Oder persönliche Fähigkeiten und Talente die in einem schlummern

Bodo Schäfer und sein Team helfen den Teilnehmenden mit tausendfach erprobten Coaching-Methoden die Wahrheit in sich selbst zu finden. Tief in sich hineinzufühlen erfordert viel Mut.

Der Geschäftsführer und Coach der BSA (Bodo Schäfer Akademie) N. Fajic erzählt, dass in 2021 die Bodo Schäfer Akademie das Seminar „Mut zum Glücklichsein“ seit über 10 Jahren wieder LIVE auf die Bühne gebracht hat. Und zum ersten Mal als Online-Live-Format. Im Feedback der über 300 Teilnehmenden konnte immer wieder gelesen werden, wie viel intensiver sie sich an ihrem Wohlfühlort mit ihren Wünschen und Träumen auseinandersetzen konnten. Das war die Bestätigung, das Online Live Angebot der BSA in Zukunft intensiver zu gestalten. Geplant wird – die Magie, die während eines Events in einem großen Studio herrscht – zu teilen und es wird an neuen Angeboten gearbeitet. Darüber hinaus werden die Coaches auch über die Event-Tage hinausbegleiten und sicherstellen, dass die angestoßene persönliche Entwicklung auch wirklich Früchte tragen kann.

Wie entstand die Idee für das Seminar „Mut zum Glücklichsein“?

Die Geschichte dieses Seminars begann vor über dreißig Jahren. Der junge Bodo Schäfer war gerade 30 Jahre alt und feierte bereits seinen vermeintlich größten Triumph: Aus der Pleite in die Finanzielle Freiheit – in nur 4 Jahren. Bodo Schäfer war frei … er musste für seinen Lebensunterhalt nicht mehr arbeiten. Nichts zu tun … ein absoluter Traum … oder?

Für Bodo war das Ziel seiner Träume bis dahin der Hotelpool des Ceasars Palace in Las Vegas. Vermeintlich, denn er merkte schnell, dass sein Leben in Wahrheit belanglos und leer war. Cocktails im Pool zu trinken, verliert nach ein paar Stunden endgültig seinen Reiz… Es fehlte ihm der Sinn. Geld allein macht nicht glücklich. Bodo Schäfer war frei … aber nicht glücklich. Er wusste nicht, was er wirklich wollte und was er von nun an mit seinem Leben anfangen sollte.

Die Welt nicht sehen wie sie ist, sondern wie man selbst ist.

Das war der Beginn einer Reise zu sich selbst. Er sprach mit vielen weisen Menschen, darunter der Ayurvedische Arzt Deepak Chopra oder der amerikanische Motivationstrainer Tony Robbins. Er las hunderte Bücher, besuchte Seminare und meditierte tagelang.

Bodo Schäfer: _“Nach einigen Jahren habe ich plötzlich etwas sehr Wichtiges erkannt: Ich stellte mir die richtigen Fragen. Ja. Aber ich suchte die Antwort an den falschen Orten. Und ich musste feststellen: Regelmäßig komplizierte Lebensbetrachtungen vorzunehmen, das hält kein Mensch durch. Wichtige Wahrheiten sollten einfach sein.“_

Schließlich begann Bodo wie ein wilder seine Gedanken aufzuschreiben und die Antwort in sich selbst zu suchen. Dies war rückblickend die Geburtsstunde für das System hinter dem Seminar „Mut zum Glücklichsein“. Eines der persönlichsten und intimsten Seminare von Bodo Schäfer.

Für wen ist das Seminar „Mut zum Glücklichsein“ gemacht?

Das Seminar ist für Menschen gemacht, die den tiefen Wunsch nach Sicherheit in sich tragen. Und das umfasst nicht nur die Themen Geld und Finanzen. Echte Sicherheit beginnt deutlich früher. Und zwar mit der Sicherheit in einem selbst. Wenn wir tief spüren und wissen, wer wir wirklich sind, vertrauen wir uns selbst. Und wenn wir vertrauen, trauen wir uns automatisch mehr zu. Bodo Schäfer spricht mit dem Seminar „Mut zum Glücklichsein“ zu Menschen, die ihre persönliche Lebensvision definieren oder bestätigen wollen. Menschen, die wissen wollen, was sie lieben und wie sie damit Geld verdienen können. Am Ende dieser Reise steht die finanzielle Freiheit.

Ticket für „Mut zum Glücklichsein“

Auf der „Mut zum Glücklichsein“-Website www.mzg24.de, können sich Interessenten ausführlich über die Seminarinhalte und die Coaches informieren. Auch eine Reihe Teilnehmer-Stimmen laden zum Erforschen dieser neuen Welt ein. Neben den 3 Seminar-Tagen gehören zum Erlebnispaket „Mut zum Glücklichsein“:

* Get Together am 31.08.2022

* Vision-Board Abend

* Exklusive Goodie-Box für das richtige Seminarfeeling zuhause – inklusive umfangreichem Workbook

* VIP Networking-Night – Austausch mit Gleichgesinnten

* 4 Vorbereitungsvideos für das Seminar

Selbstverständlich erfolgt auch die Ticket-Buchung bequem über mzg24.de

Über Bodo Schäfer

Bodo Schäfer ist Europas erfolgreichster Moneycoach, Bestseller-Autor und Vollblut-Unternehmer. Seine Bücher, wie „Der Weg zur finanziellen Freiheit“ oder „Die Gesetze der Gewinner“ sind Klassiker im Bereich finanzielle Bildung und Persönlichkeitsentwicklung und sollten in keinem Bücherregal fehlen. Bodo Schäfers Bücher verkauften sich bereits über 18 Millionen Mal und wurden in über 30 Sprachen übersetzt. Bodos Lebenssinn ist es seine Erfahrungen, sein Wissen und seine Systeme weiterzugeben. Er war bereits mit 30 Jahren finanziell frei und lebt seinen Traum.

www.bodoschaefer.de

Über die Bodo Schäfer Akademie

Die Bodo Schäfer Akademie veröffenlicht als Verlag in enger Zusammenarbeit mit Bodo Schäfer Hörbücher, Praxis-Handbücher, Planungssysteme und Journale zu den Themen Erfolg und finanzielle Freiheit. Darüber hinaus bietet die Bodo Schäfer Akademie Online-Kurse und Online Live-Seminare in den Themenfeldern Money, Life, Business und Investment.

www.bodoschaefer-akademie.de

