Andy Schäfer – Hey, Ich will in den Süden

Wieder ein schöner Sommerschlager

Nach dem großartigen Erfolg mit seinem Song: „Die Nacht der

Wahrheit“, startet Andy Schäfer nun den Sommersong: „Hey, ich will in

den Süden“, der ebenfalls wieder aus der Feder von Axel Breitung

stammt und auch wieder lange Jahre im Keller von Andy Schäfer lag.

Der Song erzählt was viele Menschen nach langer Zeit sich sehnlichst

wünschen von Sonne, Meer und froher Laune und passt wieder ins

Programm aller Discos, Clubs und Tanzcafes.

Produziert wurde der Song erneut von Gerd Lorenz (Anita und Alexandra

Hofmann, Stefanie Hertel, Oliver Thomas, Amigos usw.) welcher auch in

der Vergangenheit alle Songs von Andy Schäfer produziert hat.

Veröffentlicht wird der Song vom erfolgreichen Label Vengamedia und ist

ab dem 10.06.2022 auf allen gängigen Portalen erhältlich.

https://save-it.cc/vengamedia/hey-ich-will-in-den-suedenhttps://save-it.cc/vengamedia/hey-ich-will-in-den-sueden

Text & Musik: Axel Breitung

Produzent. Gerd Lorenz

Label: Vengamedia

LC: 29324

Quelle: Büro Andy Schäfer

