HotelPartner Revenue Management erweitert Führungsteam: David Reissenegger übernimmt Business Development

Der Anbieter von Revenue Management-Lösungen für die Hotellerie setzt auf Innovation, internationale Vertriebserfahrung und Führungsstärke zur Erschliessung neuer Geschäftsfelder und Produkte.

In der Position des Chief Business Development Managers wird David Reissenegger massgeblich für die strategische und operative Weiterentwicklung des Unternehmens mitverantwortlich sein, mit dem Ziel, das Wachstum von HotelPartner weiter voranzutreiben.

„Mit David Reissenegger gewinnen wir einen erfahrenen Business Developer mit tiefem Verständnis für die Bedürfnisse der Hotellerie sowie für komplexe Vertriebsstrukturen. Er startete seine Karriere in der Hospitality-Industrie und verfügt über umfangreiche Expertise in der Unternehmensentwicklung, im Human Resources sowie in der IT-Branche“, so Florian Augustin, Deputy CEO von HotelPartner Revenue Management. „Sein Engagement wird sicher entscheidend dazu beitragen, neue Impulse für die Zukunft des Unternehmens zu setzen.“

David Reissenegger ergänzt: „HotelPartner ist für mich ein Unternehmen mit grosser Innovationskraft sowie einer klaren Vision für die Zukunft der Hotellerie. Ich freue mich daher, gemeinsam mit einem starken Team die Expansion voranbringen zu dürfen.“

Der neue Chief Business Development Manager von HotelPartner Revenue Management verfügt über jahrelange internationale Erfahrung in den Bereichen Key Account Management, Vertrieb, Business Development, Teamleitung und Mitarbeiterentwicklung. Seine Karriere begann mit einer touristischen Ausbildung an den Tourismusschulen Semmering in Österreich, gefolgt von einem Bachelor in Tourismus- und Hospitality-Management an der MODUL University Vienna. Ein Austauschprogramm führte ihn zudem an das Rosen College of Management der University of Central Florida in Orlando. Seinen akademischen Werdegang komplettierte er schliesslich mit einem Master in International Business & Finance an der HULT International Business School in Boston, Massachusetts.

In seiner beruflichen Laufbahn konnte David Reissenegger umfangreiche Erfahrungen in der Saas-Branche und in der Hotellerie sammeln – unter anderem in verschiedenen Führungspositionen. Als Head of New Business Sales & Business Development bei NEW WORK SE, dem Mutterkonzern von Xing, kununu, onlyfy und Honeypot, verantwortete er zwei deutsche New Business Sales Teams und entwickelte Standards für Pipeline-Management sowie KPIs. Zuvor war er bei Hays Österreich GmbH als Key Account Manager tätig, wo er vertrauensvolle Beziehungen zu Schlüsselkunden aufbaute und zahlreiche neue Kunden gewinnen konnte. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen Positionen bei der LQM GmbH und dem Hotel Moselebauer. Zuvor war David Reissenegger während und nach seiner Ausbildung in der Tourismusschule auch im Gastgewerbe – vom Wörthersee bis zum Arlberg – tätig.

Mit der Erweiterung des Führungsteams unterstreicht HotelPartner Revenue Management sein Engagement für kontinuierliches Wachstum, Innovation und Kundenorientierung. Die Neubesetzung signalisiert die konsequente Weiterentwicklung des Unternehmens sowie die Erschliessung neuer Märkte, Produkte und Partnerschaften im europäischen Hotelmarkt.

HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue Management insgesamt rund 75 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.



