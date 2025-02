HotelPartner Revenue Management startet Zusammenarbeit mit Hochschule für Tourismus

Der Dienstleister unterstützt Forschungsprojekte für Hotels: Die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin legt im Rahmen ihres Engagements den Fokus auf Nachwuchs und Digitalisierung.

Durch die Partnerschaft mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR Berlin) fördert HotelPartner Revenue Management verschiedene Initiativen der Hochschule, die unter dem Motto „3K“ – Künstliche Intelligenz, Karriere und Kooperation – stehen. Ein besonderer Anlass in diesem Jahr ist die gemeinsame Veranstaltung während der internationalen Tourismusmesse ITB in Berlin. Unter der Leitung von Prof. Dr. Sandra Rochnowski organisiert die HWR Berlin mit den Dual-Studierenden (BWL-Tourismus) ein Event im Hotel Bristol, das als Plattform für den gegenseitigen Austausch dient und verschiedene Projekte innerhalb der Hotellerie vorstellt. Dazu zählen unter anderem aktuelle Forschungsarbeiten, die die Zukunft der Branche mitgestalten sollen.

„Der enge Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis ist essenziell, um die Hotellerie zukunftsfähig aufzustellen. Mit unserem ‚3K‘-Ansatz setzen wir gezielt auf die wichtigsten Themen in der Hotelbranche. Die Unterstützung durch HotelPartner Revenue Management ist daher ein wertvoller Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Forschungs- und Bildungsinitiativen, die auch dabei helfen, die Zukunftsfähigkeit der Branche zu sichern“, so Prof. Dr. Sandra Rochnowski, Fachleiterin BWL-Tourismus der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

Rainer M. Willa, CEO von HotelPartner Revenue Management, fügt hinzu: „Die Hotellerie wird bereits heute durch Know-how, Technologie und starke Partnerschaften geprägt. Deshalb ist es uns ein wichtiges Anliegen, die nächste Generation von Fachkräften aktiv zu fördern und gemeinsam mit der HWR Berlin zukunftsweisende Projekte voranzutreiben. Die Verbindung von akademischer Expertise und praktischer Erfahrung schafft die besten Voraussetzungen für nachhaltige Innovationen in unserer Branche.“

Durch diese Kooperation unterstreicht HotelPartner Revenue Management sein Engagement für die Förderung von Bildung und Innovation in der Hotellerie. Die enge Zusammenarbeit mit akademischen Institutionen wie der HWR Berlin ermöglicht es, zukunftsweisende Projekte zu unterstützen und den Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis zu stärken sowie Fachkräfte erfolgreich in die Branche zu integrieren.

