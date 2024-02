HotelPartner Revenue Management gewinnt Sascha Dalig als Managing Director Germany

Der Hotelier und Wirtschaftsfachwirt übernimmt bei dem führenden Anbieter von Revenue-Management-Dienstleistungen zusätzlich die Funktion des Chief Business Development Officer.

In der neu geschaffenen Position wird Sascha Dalig die technologische Entwicklung des Unternehmens mitgestalten, bestehende Partnerschaften intensivieren und für die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden mitverantwortlich sein. Er agiert auch als Ansprechpartner für Bestands- und Neupartner. Darüber hinaus ist Sascha Dalig auf Messen und Veranstaltungen unterwegs, um den Dialog mit der Branche zu fördern sowie HotelPartner Revenue Management in Deutschland zu repräsentieren.

„Ich freue mich, mit HotelPartner gemeinsam Hoteliers zu begeistern, Revenue Management und Vertriebstechnologie aktiv einzusetzen, um das beste Ergebnis für unsere Partner zu erzielen. Die Kombination von Mensch, Technologie und Innovation ist der Schlüssel zu einem nachhaltigen Unternehmenserfolg, den wir gemeinsam erreichen werden. Das hilft uns auch die Märkte zu verstehen und Strategien passgenau für Hotels zu entwickeln und umzusetzen. Wir sammeln zusätzlich wertvolle Erfahrungen und haben daher die Möglichkeit, einen höheren Impact für unsere Partner erzielen zu können“, so Sascha Dalig, Managing Director Germany und Chief Business Development Officer HotelPartner Revenue Management.

Rainer M. Willa, CEO bei HotelPartner Revenue Management, fügt hinzu: „In meiner Funktion als CEO freut es mich ausserordentlich bekannt zu geben, dass Sascha Dalig als Managing Director Germany und Chief Business Development Officer bei HotelPartner Revenue Management zu unserem Team stösst. Mit seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz, die er als Director Revenue Management und Vice President Operations Franchise bei Accor sowie als Regional Director Central Europe bei Wyndham Hotels & Resorts erworben hat, ergänzt Sascha Dalig perfekt den Erfahrungsschatz unseres Teams und steht im Einklang mit unseren strategischen Zielen. Seine herausragenden Führungsqualitäten und seine Innovationskraft werden zweifellos einen entscheidenden Beitrag zu unserem Wachstum und Erfolg leisten. Wir heissen ihn herzlich willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Mit einer klassischen Hotelfachausbildung und einem begleitenden Studium hat Sascha Dalig den Weg über verschiedene Individual- und Markenhotels von hoteloperativen Positionen bis zum strategischen Management der Hotelketten genommen. Zuletzt bekleidete der Wirtschaftsfachwirt die Position des Regional Director Central Europe bei den Wyndham Hotels & Resorts. Dort war er zuständig für über 120 Hotels in Europa.

Sascha Dalig kämpft ausserdem in der Hotellerie seit mehreren Jahren für nachhaltige Entwicklung im ökologischen und sozialen Umfeld, ist Sachverständiger für die Ausbildungsneuordnung und aktiv im Prüfungsausschuss der IHK zur Unterstützung der Nachwuchssicherung.

