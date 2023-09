Grosse Investitionen in Mitarbeiterförderung: HotelPartner Revenue Management stärkt Nutzen für Hoteliers

Der Dienstleister setzt weiter auf interne Karrieremöglichkeiten, schafft rund 15 neue Arbeitsplätze und führt strukturelle Massnahmen ein, um den Mehrwert für Hotelbetriebe weiter zu steigern.

Mit dem Ziel, seine Dienstleistungen konstant zu optimieren und den Kundennutzen zu intensivieren, setzt das Unternehmen auf die Anstellung neuer Talente, die interne Beförderung bewährter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine grundlegende Transformation in der Firmen- und Leistungskultur. Dies dient – neben einem erweiterten Service für Hoteliers – vor allem als Grundlage der weiteren Expansion von HotelPartner Revenue Management innerhalb von Europa.

Rainer M. Willa, CEO bei HotelPartner Revenue Management, freut sich vor allem über das Engagement seines Teams: «Ich danke allen Mitarbeitenden für ihren aussergewöhnlichen Einsatz. Daher engagieren wir uns als Unternehmen weiterhin für eine aktive Förderung unseres Teams. Wir werden ein neues Aus- und Weiterbildungsprogramm einführen, welches einen wichtigen Bestandteil zur fortlaufenden Optimierung von Team und Expertise darstellt. Aber auch die konstante Optimierung von Technologie soll nicht zu kurz kommen. Daher gründeten wir im vergangenen Juli einen IT-Ausschuss, der es ermöglichen soll, die IT-Entwicklung in Zukunft strategischer und planbarer aufzustellen.»

«Uns ist es eine besondere Ehre, dass wir in diesem Jahr gleich mehrere zehnjährige Dienstjubiläen feiern dürfen. Zum ersten September wurden ausserdem zehn Personen auf einen Schlag befördert. Dies dient nicht nur der Entwicklung unserer Talente, sondern schafft ebenso Anreize für herausragende Leistungen. Wir dürfen daher sehr stolz auf die Leistung unserer Mitarbeitenden sein, die massgeblich dazu beigetragen haben, dass wir heute rund 500 zufriedene Partnerbetriebe betreuen. Der gemeinsame Erfolg ist eine gute Voraussetzung, um nicht nur eine hochwertige Dienstleistung anbieten zu können, sondern für eine weitere Expansion in der Zukunft gut aufgestellt zu sein», fügt Oliver Meyer, Verwaltungsratspräsident und Gründer von HotelPartner Revenue Management hinzu.

Lars Meier, COO bei HotelPartner Revenue Management, ergänzt: «Vertrauen bildet das Grundgerüst unserer erfolgreichen Unternehmung. Die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden stärkt vor allem die Beziehungen zueinander. Dieser Form der Anerkennung motiviert unser Team offensichtlich, worüber wir sehr glücklich sind. Das sorgt letztendlich auch für die Sicherung unseres Unternehmenserfolgs und dem unserer Partnerhotels.»

Mit Wirkung zum 1. September 2023 trat die Transformation von HotelPartner Revenue Management in Kraft. Diese organisatorische Erweiterung bildet die Grundlage für zukünftiges Wachstum und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Wachstumsziele auf nachhaltige Weise zu erreichen. Die neue Struktur wird die interne Zusammenarbeit stärken, die Effizienz erhöhen und den Kundennutzen weiter steigern.

HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.



