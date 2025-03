Rochade bei HotelPartner Revenue Management: Rainer M. Willa wird Verwaltungsratspräsident

HotelPartner, ein europaweit agierender Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in der Schweiz, stellt sich an der Spitze neu auf.

Rainer M. Willa, Shareholder und CEO des Unternehmens wird neuer Verwaltungsratspräsident der HotelPartner Management AG. Unternehmensgründer Oliver Meyer, der bisher Verwaltungsratspräsident war, übernimmt als CEO die operative Leitung.

Nach sieben erfolgreichen Jahren an der operativen Spitze des Schweizer Unternehmens, gekennzeichnet von einem starken Wachstum, übernimmt Rainer M. Willa nun die Position des Verwaltungsratspräsidenten. In dieser Funktion ist er für die Aufsicht über das Unternehmen zuständig. Seine Aufgaben sind im Obligationenrecht festgeschrieben – der Verwaltungsrat ist oberstes Aufsichts- und Gestaltungsorgan der Aktiengesellschaft.

Oliver Meyer, der bereits von 2006 bis 2018 CEO gewesen ist und in der Zwischenzeit andere Projekte begleitete sowie weitere Mandate verantwortet hat, freut sich auf die erneute CEO-Rolle. „Ich danke Rainer M. Willa für seine besonnene und erfolgreiche Geschäftsführung in den letzten herausfordernden Jahren. Er ist mit seinen Teams wesentlich für das herausragende Wachstum in dem dynamischen Marktumfeld verantwortlich. Heute kann ich Erfahrungen, die ich in den letzten sieben Jahren auch ausserhalb HotelPartner sammeln durfte, voll in die Operative einbringen.“

Rainer M. Willa, der bereits seit zwölf Jahren für HotelPartner tätig ist, erklärt: „Wir haben in den vergangenen Jahren, die auch von der Corona-Pandemie stark bewegt waren, gemeinsam viel erreicht. Mit mehr als 75 Mitarbeitenden in sieben Ländern und über 500 Partnerhotels verfolgen wir seit jeher weitsichtige Erfolgsstrategien für unsere Partnerhotels genauso wie für unser engagiertes Team. Unsere Partnerhotels zählen auf Kontinuität und planen fest damit, dass ihre Performance stets hervorragend bleibt. Mit dieser Rochade zum ersten März 2025 gewährleisten wir diese Kontinuität. Die Expertise unserer Teams, die Innovationskraft, Detailkenntnisse der unterschiedlichen Märkte und Verlässlichkeit sind zentrale Träger des Erfolgs.“

HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue Management insgesamt rund 75 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.



