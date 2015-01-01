Neuer Online-Kreditrechner für Österreich zeigt in Sekunden Rate, Laufzeit und maximale Kreditsumme

Die finaplus Finanzberatungs GmbH bringt Klarheit in die Finanzierung: Der neue Online-Kreditrechner zeigt sofort, welche Rate leistbar ist und wie hoch die realistische Kreditsumme sein kann.

Wer einen Kredit benötigt, kennt das Problem: Wie viel kann ich mir wirklich leisten? Welche Rate passt ins Budget? Mit dem neuen Online-Kreditrechner der finaplus Finanzberatungs GmbH finden Interessenten diese Antworten in wenigen Sekunden – noch bevor sie das erste Bankgespräch führen.

Das Tool berechnet nicht nur Rate und Laufzeit, sondern berücksichtigt auch Sondertilgungen, tilgungsfreie Zeiten und zeigt die Restschuld zu jedem gewünschten Zeitpunkt. So können Nutzer verschiedene Finanzierungsszenarien durchspielen und die für sie beste Lösung finden.

„Viele Menschen gehen unvorbereitet zur Bank und können somit von den ersten Zahlen überrumpelt werden. Unser Kreditrechner dreht das um: Sie wissen vorher, was realistisch ist und können gezielt verhandeln“, erklärt Dr. Martin Sachslehner, Geschäftsführer der finaplus Finanzberatungs GmbH.

Was der Kreditrechner leistet

Der Rechner funktioniert in beide Richtungen: Entweder den gewünschten Kreditbetrag eingeben und sofort die monatliche Belastung sehen – oder definieren, wie viel monatlich zahlbar ist, und erfahren, welcher Kreditbetrag möglich ist. Zusätzlich lassen sich Sondertilgungen einplanen, tilgungsfreie Phasen simulieren und die Gesamtkosten über die komplette Laufzeit transparent darstellen.

Warum sich die Vorab-Berechnung lohnt

Mit belastbaren Zahlen gehen Kreditinteressenten selbstbewusst ins Bankgespräch und vermeiden Fehlkalkulationen durch transparente Kostenpositionen. Der Rechner schafft Planungssicherheit für Anschlussfinanzierungen, ermöglicht objektive Angebotsvergleiche verschiedener Banken auf gleicher Datenbasis und spart Zeit, weil nur realistische Optionen verfolgt werden.

Realistische Orientierungswerte

Für erste Berechnungen können marktübliche Richtwerte genutzt werden: Hypothekarkredite meist zwischen 2,6 und 4,5 Prozent jährlich, Laufzeiten bei österreichischen Banken bis zu 40 Jahren. Konsumkredite oft zwischen 3,9 und 15 Prozent, Leasing je nach Objekt etwa 2,8 bis 7,0 Prozent. Die tatsächlichen Konditionen hängen von Bonität, Sicherheiten und Verwendungszweck ab.

So funktioniert’s in drei Schritten

Zunächst werden die Basisdaten eingegeben: Kreditbetrag oder gewünschte Monatsrate, dazu Zinssatz und Laufzeit. Dann können verschiedene Szenarien durchgespielt werden – Zins, Laufzeit und Sondertilgung können angepasst werden, die Auswirkungen sind sofort sichtbar. Abschließend werden die Ergebnisse geprüft: Rate, Dauer, Restschuld und Gesamtkosten können verglichen werden.

Persönliche Begleitung über den Rechner hinaus

Nach Angaben der finaplus Finanzberatungs GmbH gibt es in Österreich derzeit kein vergleichbares Online-Angebot mit dieser Funktionsvielfalt. Wer nach der ersten Berechnung weitermachen möchte, kann eine kostenlose Erstberatung in Anspruch nehmen. Das Unternehmen bereitet Unterlagen banktauglich auf, schafft eine klare Vergleichsbasis über verschiedene Institute hinweg und verhandelt Konditionen. Die persönliche Begleitung vom Erstgespräch bis zur Entscheidung erfolgt wahlweise telefonisch, per Videocall oder vor Ort – für Privatpersonen, Unternehmer, KMU und Landwirte in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

„Durch die professionelle Vorbereitung werden Anträge vollständig eingereicht, Banken entscheiden schneller und Projekte lassen sich planbar umsetzen“, erklärt Sachslehner, der als ehemaliger Bankdirektor beide Seiten des Geschäfts kennt und heute als unabhängiger Finanzierungsmakler arbeitet. „Diese Doppelperspektive ermöglicht es mir, die Anforderungen der Institute zu verstehen und sie gezielt für meine Kunden nutzbar zu machen.“

Der Kreditrechner ist kostenlos unter finaplus.at verfügbar; für eine persönliche Beratung kann direkt über den Terminkalender ein kostenloses Erstgespräch gebucht werden.

Hinweis: Der Online-Kreditrechner liefert realistische Richtwerte zur Orientierung und ersetzt keine Kreditentscheidung einer Bank.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

finaplus Finanzberatungs GmbH

Herr Martin Sachslehner

Seefeldgasse 78

7100 Neusiedl am See

Österreich

fon ..: 02167 41415

web ..: https://www.finaplus.at/

email : kontakt@finaplus.at

Über die finaplus Finanzberatungs GmbH: Die finaplus Finanzberatungs GmbH mit Sitz in Neusiedl am See betreibt ein spezialisiertes Berater-Netzwerk für Finanzierungen in der Ostregion von Österreich. Unter Leitung von Dr. Martin Sachslehner (über 20 Jahre Bankenerfahrung) wurde das Unternehmen 2024 und 2025 vom IMWF Austria/KURIER als „Top-Finanzberater“ ausgezeichnet.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

