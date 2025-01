Neuer PSA-Manager von HAHN+KOLB – PSA-Pläne in Sekunden erstellen

HAHN+KOLB bietet ein hilfreiches Online-Tool zur Erstellung individueller PSA-Pläne, die perfekt auf die eigene Fertigung abgestimmt sind.

Ludwigsburg, 8. Januar 2025 – HAHN+KOLB bietet ein hilfreiches Online-Tool zur Erstellung individueller PSA-Pläne, die perfekt auf die eigene Fertigung abgestimmt sind. Häufig fehlen in Betrieben die notwendigen Informationen zur richtigen Anwendung persönlicher Schutzausrüstung an den relevanten Stellen. Für die Gesundheit der Mitarbeitenden sind sie aber wichtig. Mit dem neuen PSA-Manager von HAHN+KOLB lassen sich PSA-Pläne jetzt ganz einfach und schnell zum Aushang in der Produktion, den Waschräumen oder direkt an der Maschine erstellen. Dazu zählen spezifische Pläne für Augen-, Gehör-, Haut-, Hand- oder Atemschutz. Auch Gesamtpläne sind möglich. Nach nur wenigen Schritten visualisieren sie übersichtlich und einheitlich wichtige Informationen zu den verwendeten Produkten.

Bisher war die Gestaltung von PSA-Plänen eine zeitintensive Aufgabe. Mit dem neuen PSA-Manager von HAHN+KOLB müssen Nutzer die Pläne jedoch nicht mehr manuell zusammenstellen und layouten. Schnell und einfach sind alle Informationen dargestellt – vom Produktbild über die jeweiligen Eigenschaften bis hin zur Artikelnummer.

Einfach und kostenlos zu mehr Übersicht

Das neue Tool ist kostenfrei über den Online-Shop von HAHN+KOLB aufrufbar. Verantwortliche wählen die im Betrieb verwendeten Produkte einfach aus und ergänzen bei Bedarf Hinweise zur korrekten Anwendung in den jeweiligen Tätigkeitsbereichen. Neben dem Standardsortiment von HAHN+KOLB können auch andere im Betrieb genutzte PSA-Artikel angelegt werden. Binnen weniger Sekunden generiert das Tool dann ein professionelles und klar strukturiertes Plan-Layout. Dieses kann sofort gespeichert und in unterschiedlichen Formaten zum Aushang ausgedruckt werden. Im Bereich „Meine Pläne“ stehen sie für eine spätere Verwendung dauerhaft zur Verfügung.

Mit dem PSA-Manager erweitert HAHN+KOLB sein Portfolio an nützlichen PSA-Online-Tools. Dazu zählen auch ein Schuh- sowie ein Handschuhfinder, die bei der Wahl der richtigen Schutzausrüstung helfen. Das PSA-Fachberater-Team von HAHN+KOLB berät außerdem gerne bei Fragen zur Auswahl der passenden PSA-Artikel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hahn+Kolb GmbH

Frau Claudia Götz

Schlieffenstraße 40

71636 Ludwigsburg

Deutschland

fon ..: 0714149840

web ..: https://www.hahn-kolb.de/

email : presse@hahn-kolb.de

Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 120.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.

Pressekontakt:

Sympra GmbH (GPRA) Agentur für Public Relations

Herr Christoph Miller

Stafflenbergstraße 32

70184 Stuttgart

fon ..: 0711947670

email : hk@sympra.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Exklusive Bio Food Finisher Spices jetzt auch bei HIT Cerro de Pasco: Silber- und Galliumgehalte steigen im südlichen Teil der Lagerstätte