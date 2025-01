Exklusive Bio Food Finisher Spices jetzt auch bei HIT

Raffiniertes Würzen verzaubert die heimische Küche in eine Genussoase +++ Gewürzkreationen einfach über das fertige Gericht streuen +++ Natürliche, vegane Kräuter und Gewürze in Bio-Qualität +++

„Du würzt noch? Wir finishen schon“ Unter diesem Motto präsentiert Spitzenkoch Luis Dias seine einzigartige Gewürzlinie Bio Food Finisher Spices jetzt auch in den Lebensmittelmärkten der HIT Handelsgruppe GmbH & Co. KG.

Vielfalt, Qualität, Genuss hat sich HIT auf die Fahne geschrieben, und ist damit der passende Handelspartner für die hochwertigen Gewürzinnovationen des gebürtigen Portugiesen. Mit seinem Restaurant in Köln hat sich Luis Dias seit Jahren einen führenden Namen in der Gourmetgastronomie erobert, mit Auszeichnungen und Restaurant-Empfehlungen im Gault&Millau, Guide MICHELIN Deutschland 2024 und DER FEINSCHMECKER. Ab sofort verleiht er auch den Kochkünsten in der heimischen Küche eine neue Dimension. Neben Rewe, Edeka, Temma und Budni sind die Gewürzkreationen nun auch in über 100 HIT-Märkten bundesweit erhältlich. In ausgewählten Märkten finden Live-Verköstigungen statt, sodass sich HIT-Kunden vor Ort persönlich von der hohen Qualität und der einfachen Handhabung der Bio Food Finisher Spices überzeugen können.

Ob „Zimt Genuss“, „Go Wild“, „Fisch & Scampi“ oder „Braten Magic“ – für jeden Geschmack findet sich das Richtige. Pizza, Pasta oder Porridge für die Kinder, Antipasti und Mediterranes für die Freunde, Kartoffeln und Salat – jedes Gericht erhält mit den Bio Food Finisher Spices den perfekten finalen Schliff. Sie sind geeignet für alle, die sich für köstliche, einfache, aber auch raffinierte Küche in guter Qualität begeistern.

Die neue Dimension des Kochens – Bio Food Finisher Spices

Die speziell von Luis Dias entwickelten Gewürzkompositionen werden erst kurz vor dem Servieren auf das ungewürzte Gericht gegeben. Das Kochen erhält so eine besondere Raffinesse und wird zugleich ungemein erleichtert – ob man kochen kann oder nicht. „Man spart viel Zeit und hat ohne langes Überlegen sofort die passende Würze zur Hand. Das Essen ist perfekt gewürzt und die Aromen kommen optimal zur Geltung, ohne zu dominieren“, so der Spitzenkoch Luis Dias.

Für nahezu alle Anlässe hält Luis Dias insgesamt 15 abwechslungsreiche Gewürzkompositionen bereit, die jede Speise zu einer Genusskreation werden lassen. Alle Produkte sind 100 % Natur, Bio-Qualität, vegan, frei von künstlichen Aromen, Füllstoffen und Geschmacksverstärkern. Sie werden nach einem zertifizierten Managementsystem für Lebensmittelsicherheit und Qualität hergestellt. Nur hochwertige Zutaten, sorgfältig ausgewählt und gemischt, finden Verwendung. Als Spitzenkoch mit eigenem Restaurant ist es Luis Dias wichtig, nur Zutaten zu verwenden, die seine hohen Qualitätsansprüche erfüllen.

Das Besondere: Easypack

Damit die Freude an den aromatischen Gewürzen lange erhalten bleibt, sind die Bio Food Finisher Spices in innovativen und nachhaltigen Standbodenbeuteln, Easy- bzw. Doypacks, verpackt. So sind sie bis zu vier Jahre ideal vor äußeren Einflüssen wie Luft, UV-Strahlung und Feuchtigkeit geschützt, leicht zu öffnen, wiederverschließbar und platzsparend zu lagern.

Flankierende Vertriebsmaßnahmen für den Handel

Die Bio Food Finisher Spices sind ebenfalls im eigenen Online-Shop erhältlich. Influencer und Markenbotschafter, darunter Sportredakteur Kai Ebel und Rennfahrer Chris Brück, werben für die Bio Food Finisher Spices. Darüber hinaus ist Luis Dias auf themenaffinen Messen präsent, während aufmerksamkeitsstarke Maßnahmen und Kooperationen in Social Media sowie Printmedien flankierend die Distribution unterstützen.

Weitere Informationen unter https://foodfinisherspices.com/

