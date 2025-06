Erfolgsgeschichten mit Weitblick: Wie KAJ Hotel Networks Marken stärkt und digitale Gästeerlebnisse gestaltet

on smarter Digitalisierung über flexible Buchungsmodelle bis zur emotionalen Markenkommunikation – Hotelkunden wie Signo Hospitality profitieren durch eine Partnerschaft mit etablierten Anbietern.

Hotels wirtschaftlich zukunftsfähig aufzustellen, verlangt heute mehr als interne Prozessoptimierung. Es braucht externe Lösungen, die vor allem messbaren Mehrwert liefern. Karsten Jeß, Gründer von KAJ Hotel Networks, hat sich genau darauf spezialisiert: Er bringt Anbieter mit Hoteliers zusammen, bei denen nicht Verkaufsdruck, sondern Wirtschaftlichkeit und Nutzen im Vordergrund stehen. Praxisbeispiele aus seinem Netzwerk sollen aufzeigen, wie Hotels durch gezielte Partnerschaften smarter wirtschaften, schneller liquid werden sowie ihre Gäste überzeugender ansprechen.

Signo Hospitality arbeitet nun bei Neueröffnungen mit Beyond Bookings zusammen. Einem Partner, der schnelle Auslastung auch ohne langfristige Buchungen ermöglicht. Sascha Dalig, Director Commercial, erklärt: „Wir bei Signo arbeiten gerne und vertrauensvoll mit Beyond Bookings zusammen. Die unkomplizierte und professionelle Zusammenarbeit ermöglicht es uns, flexibel auf unterschiedliche Auslastungssituationen zu reagieren. Besonders bei Neueröffnungen profitieren wir davon, schnell einen positiven Cashflow zu erzielen. Gerade in Phasen, in denen langfristige Buchungen noch ausstehen.“ Die Zusammenarbeit sei unkompliziert, die Ergebnisse unmittelbar spürbar und somit ein klarer Wettbewerbsvorteil in einem volatilen Markt.

Bei H World International und ARCOTEL Hotels wiederum sorgt sharemagazines für ein digitales Upgrade des Gästeerlebnisses. Diewebbasierte Lösung bietet Zugang zu tagesaktuellen Zeitungen und Magazinen aus aller Welt – nachhaltig, serviceorientiert, multilingual. Josef Dolp, COO bei H World International, betont: „Wir sind stetig auf der Suche nach innovativen Lösungen, um das Gästeerlebnis zu verbessern und unseren hohen Standard an Service und Komfort zu gewährleisten. sharemagazines bietet ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einer großen Auswahl an internationalen Pressetiteln, welche für unsere vielfältigen Gäste eine hohe Relevanz haben. Nicht zuletzt überzeugten uns auch das ideal auf uns zugeschnittene Preismodell und die ganzheitliche Betreuung.“

Hotelmanager Martin Lachout lobt ebenfalls die Kombination aus Technologie und Gastnähe. Der digitale Zugang zu einer vielfältigen Auswahl nationaler und internationaler Zeitungen und Magazine gehe laut dem Vorstand der ARCOTEL Hotel AG weit über das Angebot klassischer Printmedien hinaus.

Ein drittes Beispiel liefert die Druckerei Sauerland, welche seit Jahren hochwertige Printprodukte für Hotels realisiert. Ob Gästemappen, Werbemittel oder Inroom-Kommunikation – die Projekte zahlen direkt auf die Markenidentität der Hotels ein. „Wir merken, wie stark hochwertiger Print die Wahrnehmung eines Hotels beeinflusst und das gute Gestaltung und Papierwahl zu bleibenden Eindrücken führen“, heißt es aus dem Unternehmen. Die enge Abstimmung mit den Hoteliers sei dabei genauso wichtig wie das sichtbare Endergebnis.

Für Karsten Jeß ist daher klar: KAJ Hotel Networks ist kein Marktplatz, sondern ein kuratiertes Qualitätsnetzwerk. Die Partner werden gezielt ausgewählt, begleitet und durch gemeinsame Messeauftritte, Medienarbeit und strategische Vertriebsideen unterstützt. Das Ziel dabei ist, Lösungen sichtbar machen, die sich für die Hotellerie in erster Linie wirtschaftlich rechnen.

Zu den aktuellen Partnern von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem Astrein Exzellent, A-Z Dienstleistungen, Beyond Bookings, BlueStewo, FinestLinen, GH Hotel Interior Group, Hasenkampf, Horeca Hero, Jean&Len, Mara Solutions, Martens & Prahl/Hoga Protect, Move3DVR, NektarNatura, Uniformen Hinnersmann, Qausal, Druckerei E. Sauerland, sharemagazines, SmartMix, Sourcify, Swissfeel, Teammade, Venergie GmbH, Waldemar und Winares GmbH.

