Backoffice von Hotels in den Fokus nehmen: HSMA Deutschland e.V. gewinnt Scopevisio AG als Premium Partner

Sponsoring soll digitale Transformation in Controlling, Buchhaltung, Warenwirtschaft, HR und Dokumentenmanagement vorantreiben und die bestehenden Fachbereiche gezielt um neue Themen ergänzen.

Hoteliers stehen heute vor vielfältigen Herausforderungen wie wirtschaftlichem Druck, komplexer Regulierung, Fachkräftemangel und einem zunehmend digitalisierten Gästemarkt. Hier knüpft die Zusammenarbeit von Scopevisio mit dem Branchenverband an: Mitglieder der Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. profitieren nun von praxisorientierten Fachbeiträgen, Webinaren, Best Practices sowie direktem Zugang zu Lösungen.

„Mit unserer ganzheitlichen, cloudbasierten Lösung möchten wir Hoteliers ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: ihre Gäste. Die HSMA bietet uns die ideale Plattform, um gemeinsam mit der Branche Digitalisierung erlebbar und wirtschaftlich sinnvoll zu gestalten,“ so Dr. Jörg Haas, CEO der Scopevisio AG. Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V. ergänzt: „Scopevisio ist für uns mehr als nur ein Software-Unternehmen. Sie verstehen genau, worauf es in unserer Branche ankommt und was Hoteliers im Betriebsalltag benötigen. Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch zu den doch meist eher unsichtbareren Themen rund um die Finanzen. Somit können wir als Verband unser bereits umfangreiches Angebot für die Mitglieder erneut erweitern.“

Als Premium Partner will sich Scopevisio aktiv in die Verbandsarbeit einbringen – mit Fachbeiträgen, Webinaren, Anwendungsbeispielen und Präsenz auf Branchenveranstaltungen wie dem #HSMAday. Mitglieder der HSMA profitieren somit vom direkten Wissenstransfer, Einblicken in Best Practices und Zugang zu einer Plattform, die speziell auf die Anforderungen der Hoteliers zugeschnitten ist.

„Hotellerie ist heute mehr denn je auf Effizienz, Agilität und Transparenz angewiesen. Unsere ERP-Lösung bringt alle kaufmännischen und personalbezogenen Prozesse auf eine einheitliche Plattform – das spart Zeit, reduziert Fehlerquellen und schafft Raum für strategische Entwicklung. Mit KI, sicherem DMS und integrierten Workflows machen wir Digitalisierung konkret“, fügt Thilo Burucker, Head of Hospitality bei Scopevisio, hinzu.

Die Plattform des Unternehmens bündelt zentrale Funktionen wie Finanz- und Lohnbuchhaltung, KI-gestützte Belegerkennung, HR-Management, Dienstplanung, Beschaffung, digitales Dokumentenmanagement und branchenspezifische Berichtssysteme auf einer Lösung. Alle Module sind nahtlos integriert, was Fehler reduziert, Transparenz erhöht und redundante Prozesse vermeidet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HSMA Deutschland e.V.

Frau Anna Heuer

c/o Design Offices, Koppenstraße 93

10243 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 176 47812663

web ..: http://www.hsma.de

email : info@hsma.de

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.500 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, HR & Employer Branding, Sustainability & Technology, Online-Marketing und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

fidelis hospitality steigert Gästeerlebnis und Effizienz in den Betrieben Erfolgsgeschichten mit Weitblick: Wie KAJ Hotel Networks Marken stärkt und digitale Gästeerlebnisse gestaltet