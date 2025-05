HSMA Social Media Award & Green Sleeping Award: Innovation und Nachhaltigkeit im Rampenlicht

Hotels aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind eingeladen, ihre erfolgreichsten Social Media-Kampagnen sowie ihr Engagement für nachhaltige Schlafkonzepte einzureichen.

Die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA) setzt ihren beliebten Wettbewerb fort und vergibt 2025 bereits zum fünften Mal in Folge die Social Media Awards. Der Branchenverband ehrt damit Hotels und Hotelgruppen, die sich durch Kreativität, Zielgruppenorientierung und Authentizität in sozialen Netzwerken besonders hervorgetan haben. Ab Mai 2025 können nun Bewerbungen in den vier bewährten Kategorien Neukundengewinnung, Kundenbindung, HR & Employer Branding Strategie sowie allgemeine Kommunikation online eingereicht werden.

Ziel des HSMA Social Media Award ist nicht nur außergewöhnliche Leistungen zu würdigen, sondern Hoteliers nachhaltig dazu zu inspirieren, das enorme Potenzial digitaler Plattformen für Gästegewinnung und Mitarbeiterbindung noch intensiver zu nutzen. Uwe Krohn, Vorstandsmitglied der HSMA Deutschland e.V., sieht der neuen Bewerbungsrunde mit Vorfreude entgegen: „Die Vielzahl und Qualität der Einsendungen in den letzten Jahren zeigt, wie innovativ unsere Branche arbeitet. Der Award bietet den Teams darüber hinaus die Möglichkeit, ihre Kreativität sichtbar zu machen und anderen Hoteliers als Impulsgeber zu dienen.“

Zeitgleich wird im Rahmen des HSMAday 2025 auch der Green Sleeping Award verliehen, der Hoteliers auszeichnet, die sich aktiv für Nachhaltigkeit und Umweltschutz einsetzen, indem sie innovative Technologien nutzen, um ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und ihre Betten zu grünen Oasen der Erholung machen. Mit dieser Kooperation fördert die Hospitality Sales & Marketing Association darüber hinaus nachhaltiges Engagement in der Branche, da die Thematik zu den Kernkompetenzen des Verbands gehört. Der Award selbst wurde von Jens Rosenbaum, Bettenexperte und Chefredakteur des Fachmagazins „Schlafen Spezial“, initiiert.

„Guter Schlaf ist ein zentrales Qualitätsversprechen jedes Hotels. Nachhaltigkeit, Hygiene und Komfort dürfen sich dabei nicht ausschließen. Mit dem Green Sleeping Award möchten wir Betriebe würdigen, die hier ganzheitlich und vorbildlich agieren“, so Jens Rosenbaum.

Die Teilnahme ist über die Website vom Hotel-Betten-Check möglich und umfasst einen entsprechenden Fragebogen. Anschliessend erfolgt eine Bewertung durch anerkannte Experten.

Die Bewertung der Einsendungen für den HSMA Social Media Award hingegen erfolgt durch eine unabhängige Jury aus Branchenexperten, zu denen Merle Losem, Geschäftsführerin der Deutschen Hotelakademie, Vivien Stauff, Digital Communication Manager im Schloss Hohenkammer, Lea Marie Schmidt, verantwortlich für Social Media & Content bei OMR, Zeèv Rosenberg, General Manager bei SO/Berlin Das Stue und Präsident der HSMA Deutschland e.V. sowie Wolf-Thomas Karl, stellv. Chefredaktor Hotel Inside Schweiz und Partner bei Wolf.Communication gehören. Aus allen Einreichungen werden jeweils drei Finalisten pro Kategorie nominiert, die anschließend über ein öffentliches Voting auf der Website der HSMA Deutschland e.V. zur finalen Entscheidung gelangen. Entscheidende Kriterien sind dabei nicht allein die Reichweite oder die Anzahl der Likes – vielmehr zählen Kreativität, strategische Stimmigkeit, messbare Erfolge und die zielgerichtete Ansprache der relevanten Zielgruppen.

Auch in diesem Jahr bildet den feierliche Höhepunkt die Award-Verleihung im Rahmen des #HSMAday am 16. September 2025 im Maritim Hotel in Köln. Nach einem hochkarätigen Programm aus Vorträgen, Panels und Workshops mit über 50 Speakern wird das Präsidium der HSMA Deutschland e.V. sowohl die Gewinner des Social Media Awards als auch des Green Sleeping Awards powered by Swissfeel an einem festlichen Abend ehren. Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 30. Juni 2025. Die Gewinner erwarten zusätzlich unterschiedliche Preise.

Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen sowie das Bewerbungsformular finden Interessierte ab sofort auf der Website der HSMA Deutschland e.V.

Für die Teilnahme am Green Sleeping Award ein Fragebogen auf der Website vom Hotel-Betten-Check auszufüllen.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.500 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, HR & Employer Branding, Sustainability & Technology, Online-Marketing und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



