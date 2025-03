Gemeinsam die Interessen der Hoteliers fördern: Neue Premiumpartner für die HSMA Deutschland e.V.

Casablanca und SiteMinder erweitern ihr Engagement für die Hotellerie, indem beide Unternehmen mithilfe von Sponsoring die Arbeit des Branchenverbands aktiv unterstützen.

Die Technologieanbeiter sind bereits aktive Mitglieder der Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. Durch den Erwerb der Jahressponsorenpakete bzw. einem Hauptsponsoring soll nun die Kooperation mit dem Verband und damit die Zusammenarbeit ausgebaut werden. „Seit langer Zeit sind wir Mitglied der HSMA und schätzen das ehrliche und konstruktive Netzwerk sehr. Wir freuen uns, seit diesem Jahr nun auch als Premiumpartner mit der HSMA zusammenzuarbeiten, um gemeinsam die Interessen der Hoteliers weiter zu stärken. Dabei teilen wir folgende Werte: Innovationskraft, Wissensaustausch und Gastorientierung. Unser Ziel ist es, Hoteliers mit den besten Tools auszustatten. Dies schafft unvergessliche Erlebnisse für die Gäste und steigert gleichzeitig die betriebliche Effizienz und den Umsatz für das Hotel“, betont Robin Knäpper, Regional Sales Manager DACH bei SiteMinder.

SiteMinder legt Wert darauf, smarte Lösungen so intuitiv und ansprechend zu gestalten, dass sie für jeden leicht nutzbar sind. Die preisgekrönte Softwareplattform überzeugt bisher weltweit über 44.500 Kunden und 2150 Branchenpartner.

Daniel Franzelin, Business Development Manager bei Casablanca Hotelsoftware, hebt hervor: „Als innovativer Anbieter von Hotelsoftwarelösungen möchten wir mit der Partnerschaft unsere Mission unterstreichen, die Hotellerie mit zukunftsweisender Software und praxisnaher Technologie sowie Know-how zu unterstützen. Die HSMA bietet eine ideale Plattform für den Austausch, von dem nicht nur wir profitieren, sondern zu dem wir mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung – gepaart mit dem Fokus auf neueste Innovationen – aktiv beitragen können. Wir freuen uns daher, gemeinsam mit der HSMA die Digitalisierung in der Branche voranzutreiben, aktuelle Herausforderungen zu meistern und dabei nachhaltigen Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen.“

Casablanca Hotelsoftware bietet ein Property-Management-System (PMS) für die Hotellerie, das betriebliche Abläufe digitalisiert und eine vollständig digitale Guest Journey ermöglicht. Über 2.000 Betriebe in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz vertrauen derzeit auf die Lösungen aus Tirol.

Die HSMA Deutschland e.V. ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Casablanca und SiteMinder die Verbandsarbeit bereichern und die Innovationskraft in der Hotellerie stärken wird. „Gemeinsam wollen wir uns stets für die Förderung von Wissenstransfer, Digitalisierung und Gastorientierung einsetzen, um die Branche nachhaltig voranzubringen“, fügt Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V., hinzu.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.500 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, HR & Employer Branding, Sustainability & Technology, Online-Marketing und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



