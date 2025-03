Neuer Standort in Düsseldorf: Erweiterung des LAGERBOX-Netzwerks für moderne Lagerlösungen

LAGERBOX wächst in Düsseldorf-Heerdt! Der neue Standort bietet moderne, sichere und gut erreichbare Lagerflächen für Privat- und Geschäftskunden – flexibel und optimal anpassbar.

Die Nachfrage nach sicheren, flexiblen und modernen Lagerlösungen wächst kontinuierlich. Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen benötigen zunehmend mehr Stauraum, sei es für Umzüge, Renovierungen, Geschäftsmaterialien oder langfristige Einlagerungen. Um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden, erweitert die LAGERBOX sein Standortnetzwerk und hat dafür ein Grundstück in Düsseldorf-Heerdt erworben.

Der neue Standort auf der Heerdter Landstraße 96 ermöglicht es der LAGERBOX, noch mehr Kunden in der Region mit hochwertigen Lagerflächen zu versorgen. Mit dieser Expansion setzt das Unternehmen auf moderne Infrastruktur, optimale Erreichbarkeit und höchste Servicequalität. Die Kombination aus verkehrsgünstiger Lage, flexiblen Mietkonditionen und innovativen Lagermöglichkeiten macht diesen neuen Standort zur idealen Wahl für alle, die nach einer zuverlässigen Lagerlösung suchen.

Verkehrsgünstige Lage mit optimaler Anbindung

Ein entscheidender Vorteil des neuen LAGERBOX-Standorts ist die hervorragende Verkehrsanbindung. Das Grundstück liegt direkt an der Autobahn A52, was eine schnelle Anfahrt sowohl für Privatkunden als auch für Geschäftskunden mit Transportfahrzeugen oder LKWs ermöglicht.

Zudem profitiert der Standort von einer sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, sodass Kunden auch ohne eigenes Fahrzeug bequem auf ihre Lagerflächen zugreifen können. Diese zentrale Lage ist besonders für Unternehmen von großem Vorteil, die kurzfristig und flexibel auf eingelagerte Waren oder Materialien zugreifen müssen.

Durch die strategische Platzierung in Düsseldorf-Heerdt kann LAGERBOX seine bestehende Präsenz in der Region optimal ergänzen und gleichzeitig neue Kapazitäten für zukünftige Kundenbedürfnisse schaffen.

Details zum Neubau: Innovativ, sicher und kundenfreundlich

Der geplante Neubau wird auf dem 7.060 m² großen Grundstück errichtet und umfasst insgesamt drei Etagen mit einer beeindruckenden Nutzfläche von über 8.500 m². Diese großzügige Fläche ermöglicht es, eine Vielzahl unterschiedlicher Lagergrößen anzubieten – von kleinen Abteilen für private Einlagerungen bis hin zu größeren Einheiten für gewerbliche Zwecke.

Ein besonderes Highlight ist die Drive-in-Area, die es den Kunden erlaubt, ihre Lagergüter komfortabel, sicher und wettergeschützt zu be- und entladen. Gerade bei schlechtem Wetter oder schwerem Transportgut bietet diese Lösung einen erheblichen Vorteil und macht das Einlagern noch einfacher.

Mit dem Neubau setzt die LAGERBOX zudem auf moderne Technik und höchste Sicherheitsstandards. Dazu gehören unter anderem:

* 24/7-Überwachung durch moderne Kamerasysteme

* Zugangskontrollen für maximale Sicherheit

* Klimatisierte Lageroptionen, um empfindliche Waren optimal zu lagern

* Flexible Mietmodelle, die an individuelle Kundenbedürfnisse angepasst werden können

Die Fertigstellung des Projekts ist für den Spätherbst 2026 geplant, sodass Kunden zeitnah von den neuen Lagerkapazitäten profitieren können.

Mehr Lagerflächen für Düsseldorf und die Region

Durch die Eröffnung der neuen Niederlassung in Düsseldorf-Heerdt wird das bestehende Standortnetz von der LAGERBOX optimal erweitert. Die zusätzlichen Lagerflächen bieten maßgeschneiderte Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen – sei es für kurzfristige oder langfristige Einlagerungen.

Mit dieser Expansion reagiert die LAGERBOX auf die wachsenden Anforderungen des Marktes und stellt sicher, dass Lagerraum auch in Zukunft in ausreichender Menge und bester Qualität zur Verfügung steht.

Dank der erweiterten Kapazitäten können Kunden sich auf folgende Vorteile freuen:

? Sichere Lagerräume mit modernster Technik

? Flexible Mietdauer – von kurzfristiger bis langfristiger Einlagerung

? Einfache Anlieferung und Abholung durch Drive-in-Area

? Optimale Lage für eine schnelle Erreichbarkeit

? Erweiterte Kapazitäten für Privat- und Geschäftskunden

Ihre Lagerlösung in Düsseldorf – jetzt informieren!

Ob für private Zwecke oder geschäftliche Anforderungen – die LAGERBOX bietet flexible, moderne und sichere Lagerlösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Interessierte Kunden können sich bereits jetzt über die verschiedenen Lagermöglichkeiten informieren und frühzeitig ihre bevorzugte Fläche reservieren. Besuchen Sie die Webseite von der LAGERBOX, um mehr über die Vorteile und Optionen am neuen Standort in Düsseldorf zu erfahren: Lagerraum mieten in Düsseldorf-Heerdt – jetzt entdecken!

Mit diesem neuen Standort setzt LAGERBOX ein weiteres Zeichen für Qualität, Service und Kundennähe. Die LAGERBOX freut sich darauf, Ihnen schon bald eine moderne und komfortable Lagerlösung in Düsseldorf-Heerdt anbieten zu können!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lagerbox Holding GmbH

Michel Galka

Hanauer Landstraße 314

60314 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 0800 222 666 999

web ..: https://www.lagerbox.com

email : info@lagerbox.com

LAGERBOX ist ein führendes Unternehmen im Bereich Self-Storage und bietet seinen Kunden flexible Lösungen zur Lagerung an. Vor über 27 Jahren gegründet, hat das Unternehmen inzwischen zahlreiche Standorte in verschiedenen Städten etabliert. Als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen hat sich LAGERBOX einen Namen gemacht, wenn es um zusätzlichen Raum zur Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen, Waren oder Akten geht.

LAGERBOX zeichnet sich durch moderne und sichere Lagerstätten aus, die den Kunden eine bequeme und zuverlässige Aufbewahrung ihrer Gegenstände ermöglichen. Die Lagerboxen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Kunden können je nach Bedarf einen kleinen Lagerraum für persönliche Gegenstände oder einen größeren Raum zur Einlagerung von Möbeln oder Waren mieten.

Die Sicherheit und der Datenschutz haben für das Unternehmen einen hohen Stellenwert. An jedem LAGERBOX-Standort sind hochmoderne Sicherheitssysteme wie Überwachungskameras, Alarmanlagen und Zugangskontrollen installiert, um den Schutz der eingelagerten Gegenstände zu gewährleisten. Kunden erhalten persönliche Zugangscodes, um ihre Lagerboxen zu betreten, und haben nahezu rund um die Uhr Zugriff auf ihre Sachen.

Ein weiterer Fokus von LAGERBOX liegt auf dem Kundenservice. Das professionelle Team steht den Kunden mit Rat und Tat zur Seite und hilft bei der Auswahl der passenden Lagerlösung. Das Unternehmen bietet flexible Mietoptionen an, sodass Kunden ihre Lagerboxen je nach Bedarf verlängern oder kündigen können. Zusätzlich stehen oft weitere Dienstleistungen wie die Vermittlung von Umzugsdiensten oder der Verkauf von Verpackungsmaterialien zur Verfügung.

LAGERBOX hat sich als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen etabliert, die nach einer sicheren und flexiblen Lagerlösung suchen. Mit seinem umfangreichen Standortnetzwerk, modernen Einrichtungen und exzellentem Kundenservice ist LAGERBOX eine beliebte Wahl für alle, die zusätzlichen Platz benötigen oder ihre Gegenstände sicher aufbewahren möchten.

