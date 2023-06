LAGERBOX ist Kundenfavorit 2023 in der Kategorie Self Storage

Bewertungen & Umfragen geben Unternehmen direktes Feedback von ihren Kunden. Durch das Sammeln von Meinungen & Erfahrungen können Unternehmen besser verstehen, was Kunden erwarten.

Die LAGERBOX wurde im Bereich „Self-Storage-Anbieter“ zum Kundenfavorit 2023 gewählt. Bei einer marktwirtschaftlichen Umfrage kam heraus, dass die Kunden mit der LAGERBOX, die Standorte in ganz Deutschland verteilt hat, am zufriedensten waren.

Die Umfrage wurde von Service Value durchgeführt und erschien in der „WirtschaftsWoche“. Mit einem Mittelwert von 2,44 lag die LAGERBOX damit über dem Branchenmittelwert von 2,58. Die Auszeichnung „Höchste Empfehlung“ wurde ausgesprochen.

Das ist die höchste Auszeichnung, die man bei der Umfrage erreichen kann. LAGERBOX ist damit schon nach 2021 und 2022 zum dritten Mal in Folge Champion bei den Kundenfavoriten im Self-Storage-Segment.

Insgesamt wurden 2171 Unternehmen aus 162 Branchen bewertet. Auch im Gesamtergebnis steht die LAGERBOX mit ihrem Mittelwert gut dar. Insgesamt herausstechend bei den Umfrageergebnissen war, dass Lebensmittelhändler erstaunlich positiv abgeschnitten haben. Service Value hat in den Umfragen einige Aspekte berücksichtigt, die die Kundenzufriedenheit ausmachen.

Dabei ging es um Preise, Servicequalität, die Freundlichkeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und viele andere Dinge. Somit ist dieser Preis ausschließlich ein Kundenpreis und zeigt die Zufriedenheit der Kunden bei der LAGERBOX.

Wer ist die LAGERBOX und wie funktioniert eigentlich Self-Storage?

Die LAGERBOX ist noch ein „recht“ junges (26 Jahre am Markt) Unternehmen- das passt zum Prinzip Self-Storage in Europa. Beim Self-Storage kann man Sachen in Lagerräumen einlagern, die man zuhause nicht mehr braucht oder die zu viel Platz wegnehmen.

Dazu mietet man sich eine Box und kann diese dann befüllen und entleeren, wie man möchte. Dieses Konzept gibt es vor allem in den USA schon ziemlich lange, in Europa ist es auch Anfang der 2000er-Jahre auf dem Vormarsch. Allerdings gibt es einige Unterschiede zu den USA- in Sendungen wie „Storage Wars“ oder ähnlichen Formaten entsteht der Eindruck, die Inhalte der Lagerräume würden, wenn eine Box nicht mehr bezahlt wird, einfach versteigert. Dies ist in Deutschland schon per Gesetz nicht erlaubt.

Die LAGERBOX ist eines der Unternehmen, die den damaligen Trend „Self-Storage“ mit nach Deutschland gebracht hat. Mittlerweile hat die von Peter Blauw gegründete Firma einige Standorte in ganz Deutschland, damit überall Kunden Zugang zu eine in der Nähe liegenden Filiale haben.

Viele Kunden nutzen den Raum auch als Ersatz für einen Keller, wenn dieser möglicherweise zuhause nicht vorhanden ist, zu klein ist, oder es nicht sicher ist, aber wenn Menschen auf der Suche nach einer neuen Wohnung sind. Auch Firmen beanspruchen die Dienste der LAGERBOX, indem sie dort beispielsweise Akten, Büroutensilien oder Handelswaren einlagern. Für gewerbliche Kunden, die die Boxen als Lagermöglichkeiten nutzen wollen, übernimmt die LAGERBOX zudem auch die Warenannahme.

Die Standorte

Die aktuellen Standorte sind in: Berlin-Hohenschönhausen, Berlin Lichtenberg-Marzahn, Berlin-Neukölln, Berlin Schöneweide-Köpenick, Berlin-Spandau, Bielefeld, Chemnitz, Dortmund Innenstadt-Ost, Dortmund-Oespel, Dresden-Friedrichstadt, Dresden-Pieschen, Düsseldorf-Heerdt, Düsseldorf-Lierenfeld, Essen, Frankfurt, Hannover-List, Hannover-Vahrenwald, Hannover-Waldhausen, Köln-Mülheim, Köln-Ossendorf, Köln-Poll, Krefeld, Leipzig, Leverkusen, Mannheim, Münster-Loddenheide, Offenbach-Lauterborn (LAGERBOX easy-Standort), Pforzheim und Stuttgart.

Allerdings: Im Juli 2023 wird in Gelsenkirchen-Erle ein neuer Standort eröffnet. Zudem gibt es noch Informationen aus Wuppertal. Dort soll Ende des Jahres auch ein Standort eröffnen. Weitere Standorte sind bereits in Planung. Dabei handelt es sich um neue Standorte in Erfurt, Remscheid und den zweiten in Essen. Dazu kommen noch weitere Standorte, die in Kürze bekanntgegeben werden sollen. Die LAGERBOX ist immer auf der Suche nach Grundstücken. Dabei ist es egal, ob diese unbebaut oder bebaut sind. Es können auch Bestandsimmobilien sein, die zum Zweck der Nutzung von Selfstorage umgebaut werden können. Genaue Angaben der Bedürfnisse können auf der LAGERBOX-Expansion Seite entnommen werden.

Nachhaltigkeit

Zudem ist die LAGERBOX auch im Thema Nachhaltigkeit aktiv. Neben der Art und Weise des Business, dass eingelagerte Sachen nicht weggeschmissen werden und damit automatisch nachhaltiger werden, ist auch die Firma selbst um Nachhaltigkeit bemüht. So versorgt sich zum Beispiel der Standort Köln-Ossendorf, wo auch die Firmenzentrale liegt, durch Solaranlagen auf dem Dach selbst. Weitere Standorte, die mit Solardächern ausgestattet werden, sind bereits in Planung. An einigen Standorte sind die Dächer begrünt und mit Bienenvölkern versehen. Die Standorte richten sind an die Standards einen Kfw 70 Hauses, sodass die Dämmung so gut ist, dass so gut wie kein Heizbedarf entsteht.

Es gibt Gründe, warum die LAGERBOX ein Kundenfavorit ist. Einige davon sind hier aufgezählt worden.

LAGERBOX ist ein führendes Unternehmen im Bereich Self-Storage und bietet seinen Kunden flexible Lagerlösungen an. Das Unternehmen wurde vor mehr als 26 Jahren gegründet und hat seitdem zahlreiche Standorte in verschiedenen Städten etabliert. LAGERBOX hat sich als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen etabliert, die zusätzlichen Platz für die Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen, Waren oder Akten benötigen.

LAGERBOX zeichnet sich durch seine modernen und sicheren Lagerstätten aus, die den Kunden eine bequeme und zuverlässige Aufbewahrung ihrer Gegenstände ermöglichen. Die Lagerboxen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Kunden können je nach Bedarf einen kleinen Lagerraum für einige persönliche Gegenstände oder einen größeren Raum für die Einlagerung von Möbeln oder Waren mieten.

Das Unternehmen legt großen Wert auf Sicherheit und Datenschutz. Jeder LAGERBOX – Standort ist mit hochmodernen Sicherheitssystemen wie Überwachungskameras, Alarmanlagen und Zugangskontrollen ausgestattet, um die Sicherheit der eingelagerten Gegenstände zu gewährleisten. Kunden erhalten persönliche Zugangscodes, um ihre Lagerboxen zu betreten, und haben fast rund um die Uhr Zugang zu ihren Sachen.

LAGERBOX legt auch großen Wert auf Kundenservice. Das professionelle Team steht den Kunden mit Rat und Tat zur Seite und hilft ihnen bei der Auswahl der richtigen Lagerlösung. Das Unternehmen bietet flexible Mietoptionen an, sodass Kunden ihre Lagerboxen je nach Bedarf verlängern oder kündigen können. Zudem können Kunden bei LAGERBOX oft auch zusätzliche Services wie Vermittlung von Umzugsdienstleistungen oder Verpackungsmaterialien in Anspruch nehmen.

LAGERBOX hat sich als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen etabliert, die eine sichere und flexible Lagerlösung suchen. Mit seinem umfangreichen Standortnetzwerk, modernen Einrichtungen und exzellentem Kundenservice ist LAGERBOX eine beliebte Wahl für diejenigen, die zusätzlichen Platz benötigen oder ihre Gegenstände sicher aufbewahren möchten.

