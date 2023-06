CDN Maverick beruft CEO Adam Cegielski in das Board of Directors

Vancouver, British Columbia – 2. Juni 2023 / IRW-Press / – CDN Maverick Capital Corp. (Maverick oder das Unternehmen) (CSE: CDN; OTCPINK:AXVEF; Frankfurt: A117RU) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Adam Cegielski in das Board of Directors berufen hat. Herr Cegielski ist Unternehmer und hat ein BSc-Diplom in angewandter Biochemie von der University of Guelph. In seiner mehr als 25-jährigen Karriere war Herr Cegielski sowohl als leitender Angestellter als auch als Board-Mitglied zahlreicher börsennotierter und privater Unternehmen im Rohstoff- und Technologiesektor tätig. Sein Einstieg in die Rohstoffwelt erfolgte durch die Finanzierung der Erschließung der Vermiculitmine Namekara in Uganda, die 2007 von Rio Tinto Mining übernommen wurde. Danach wurde er als Director an der Gründung des Unternehmens Cayden Resources beteiligt, das das Konzessionsgebiet El Barqueno in Mexiko erschloss, welches schließlich 2014 für 205 Millionen Dollar an Agnico Eagle verkauft wurde.

Seitdem hat Herr Cegielski mehrere Unternehmen durch mehrere Runden privater und öffentlicher Projektfinanzierungen geführt, Zweitnotierungen erwirkt, wichtige internationale und nationale Finanzbeziehungen aufgebaut, Fusionen und Übernahmen beaufsichtigt, technische, betriebliche, personelle, Investor-Relations- sowie rechtliche und behördliche Funktionen übernommen sowie mehrere wertsteigernde Asset-Akquisitionen und Finanzierungen in mehreren Rechtsgebieten abgeschlossen. Er hat erfolgreich globale Unternehmen mit Weltklasseteams in verschiedenen Branchen und in einer Vielzahl von Rechtsgebieten weltweit aufgebaut.

Es war erfrischend, in den letzten Monaten mit einem so engagierten und aktionärsorientierten Team zusammenzuarbeiten. Solche Teams sind unglaublich selten und dennoch entscheidend für den Erfolg von Unternehmen auf den Risikomärkten. Maverick ist bestrebt, seine Kapitalstruktur aufrechtzuerhalten, seine erstklassigen Explorationsprojekte weiterzuentwickeln und künftige Chancen zu nutzen, um ein starkes, ausgewogenes und vielfältiges Portfolio aufzubauen, das sich den Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds anpassen und diese zum ausdrücklichen Nutzen der Aktionäre überstehen kann, so Herr Cegielski.

Sandy MacDougall, Gründer, Executive Chairman und Director von Maverick, sagt dazu: Wir freuen uns, Adam im Board of Directors von Maverick willkommen zu heißen. Er hat von Anfang an bewiesen, dass er voll und ganz hinter unserem Ziel steht, das wir seit der Firmengründung unbeirrlich verfolgen. Adam hat die Rolle des CEO bereitwillig angenommen und unsere Erwartungen übertroffen, wobei er sich darauf konzentriert, unseren Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Wir sehen der Zukunft mit Adam als integralen Bestandteil unseres Unternehmens entgegen.

Beauftragung von ARU Global Inc.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es die Firma ARU Global Inc. (ARU) mit der Erbringung von Investor-Relations-Dienstleistungen beauftragt hat, um den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Die Dienstleistungen von ARU werden die Erstellung von Werbeinhalten sowie die Verwaltung eines E-Mail-Verteilers und der Pay-per-Click-Anzeigen umfassen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von sechs Monaten und sieht ein Entgelt von 250.000 USD vor, wovon zunächst die Hälfte und nach 30 Tagen der Restbetrag zu zahlen ist. Die Vereinbarung kann verlängert oder unter Einhaltung einer 30-tägigen Kündigungsfrist durch das Unternehmen gekündigt werden. ARU befindet sich im Besitz von Brian Uppal. Die Firma hat ihren Sitz unter der Anschrift 17. Stock, PH Plaza 2000 50th Street in Panama City, Panama, und kann unter der Rufnummer 507-6532-8900 oder per E-Mail an brian@aruglobalinc.com erreicht werden.

Über CDN Maverick Capital Corp:

CDN Maverick Capital Corp. ist ein diversifizierter Emittent von Rohstoffinvestitionen und Junior-Explorationsunternehmen, das auf die Erschließung von Mineralprojekten mit Schwerpunkt Lithium spezialisiert ist. Das Unternehmen hat vor Kurzem sämtliche Anteile an einem bedeutenden Lithiumprojekt mit einer Fläche von 40.000 Hektar in Quebec sowie eine Option auf das Lithiumprojekt Nevasca in Argentinien erworben. Zusätzlich zu diesen Beteiligungen besitzt Maverick das Goldprojekt Rainbow Canyon in Nevada und hält über 1,6 Millionen Aktien an Noram Lithium Corp, einem führenden Lithiumerschließungsunternehmen. Mit einem starken Engagement für nachhaltige und ESG-freundliche Investitionen und Explorationen ist Maverick aktiv bemüht, sein vielfältiges Portfolio an kritischen Mineralprojekten auf dem gesamten amerikanischen Kontinent zu erweitern.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall

Gründer, Chairman und Director

sandyjmacdougall@gmail.com

Mobil: 778.999.2159

Adam Cegielski

CEO/Director

Adam@CDNMaverick.com

Mobil: 905.510.8890

Diese Pressemitteilung enthält Prognosen und zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen und mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für zukünftige Leistungen des Unternehmens darstellen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, sind die Ungewissheit der künftigen Rentabilität und die Ungewissheit des Zugangs zu zusätzlichem Kapital. Diese Risiken und Unwägbarkeiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Einschätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und sind in ihrer Gesamtheit durch diesen Hinweis qualifiziert. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern.

Weder die Canadian Securities Exchange (CSE) noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

